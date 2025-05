Koniec Zatoki szpiegów. Czy Franz i Eva mają przyszlość w sezonie 3 po finałowym 19 odcinku? Co czeka Franza? Zakończenie sezonu 2 daje nadzieję na ciąg dalszy – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Zatoka szpiegów" ostatni odcinek 19 (sezon 2, finałowy odcinek 10) - niedziela, 11.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

W 19. i ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek finałowy 10) zostaną zamknięte wątki komandora Bergmana (Paweł Ławrynowicz) i jego syna Jorga (Maciej Kucharski), Hermana Wulfa (Mateusz Nędza) i Komarowa (Marcin Bosak). Ale Franza i Evy oraz Johanna pozostaną otwarte. Czy powstanie trzeci sezon serialu, a widzowie ponownie zobaczą tych bohaterów? TVP milczy w sprawie kontynuacji „Zatoki szpiegów”. Natomiast aktorzy chcieliby dalej grać swoje postaci, zwłaszcza Bartosz Gelner, dla którego porucznik Neumann jest ulubioną w całym jego dorobku.

Nieostateczne rozstanie Franza z Joahannem w 19. i ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek finałowy 10)

W 19. i ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, finałowy odcinek 10) Johann zemści się na Komarowie za śmierć swojej rodziny – żony i dzieci. By ich ocalić, zgodził się współpracować z Sowietami. To dlatego usiłowała szantażować go Greta (Karolina Kominek). Ale kiedy Komarow oznajmił mu, że jego bliscy już dawno nie żyją, wydał na siebie wyrok śmierci. Po zabiciu go Johann odmówi Franzowi wspólnej ucieczki w 19. i ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, finałowy odcinek 10):

- Czeka mnie sąd i śmierć.

- Gdzie pójdziesz? - zapyta go Neumann.

- Będę walczył.

- Sam?!

Franz puści zdrajcę wolno. Widzowie zobaczą go jeszcze w ostatniej scenie 19. i finałowego odcinka serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, ostatni odcinek 10), stojącego kilka metrów od Franza i witającego się z nim skinieniem głowy, kiedy właśnie wybucha wieść o ataku III Rzeszy na ZSRR.

Eva i Franz w ostatnim 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, finałowy odcinek 10)

Po przejęciu sowieckiego złota w 19. i ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, finałowy odcinek 10) to Eva ma się zająć jego przewiezieniem do Anglii. Franz nie chce się z nią rozstawać. Ale kiedy zapyta ją, kiedy wróci, ona smutno odpowie:

- Nasi dowódcy zadbali o to, żebym się nie przyzwyczajała do miejsc ani do ludzi.

Nie wiadomo więc, czy w ewentualnym sezonie 3 znowu zobaczymy ich razem. Tym bardziej, że scenarzyści zdają się optować za tym, by Franz – wzorem Jamesa Bonda – nie mógł się ustatkować i dlatego w każdym z dwóch sezonów dostał od nich inną partnerkę.

Sezon 2 kończy zatopienie „Bismarcka” na Atlantyku przez brytyjską flotę 27 maja i atak Niemiec na Związek Radziecki w niedzielę 22 czerwca 1941 roku. Dla Franza nie mógł on być zaskoczeniem, jako porucznik Abwehry musiał o nim wiedzieć na kilka tygodni naprzód. Skoro w ostatniej scenie widzimy Neumanna i Johanna – prawie – razem, można się domyślać, że w sezonie 3 będą wspólnie zbierać informacje o sowieckim uzbrojeniu i strategii militarnej. Cokolwiek szykują scenarzyści Wojciech Lepianka i Michał Godzic – widzowie czekają na dalsze losy Franza, żołnierza, który stanął po właściwej stronie w starciu dobra ze złem.