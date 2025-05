Koniec Zatoki szpiegów. Ostatnia, brawurowa akcja Franza w finałowym 19 odcinku. Wyciągnie rękę po sowieckie złoto Komarowa – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Zatoka szpiegów" ostatni odcinek 19 (sezon 2 odcinek 10) - niedziela, 11.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

W ostatnim 19 odcinku serialu „Zatoka szpiegów" Franz zrobi wszystko, by uratować porwaną Evę. Wykorzysta do tego listy skradzione Jorgowi (Maciej Kucharski) i zaszantażuje nimi Bergmana (Paweł Ławrynowicz), co skończy się dla niego tragicznie. Pomoże też w zemście Johannowi (Karol Pocheć).

Wyznanie Johanna w ostatnim 19 odcinku serialu „Zatoka szpiegów"

W finale 2 sezonu "Zatoki szpiegów" Franz dowie się od Johanna o złocie, które chce wywieźć Komarow z siedziby Gdańsko-Sowieckiego Towarzystwa Handlowego (nazwa historyczna to Gdańsko-Sowieckie Towarzystwo Handlu – placówka sowieckiego wywiadu). On już wie, że atak III Rzeszy na ZSRR to kwestia dni.

Johann wyzna Neumannowi, że Rosjanie w zamian za współpracę obiecali mu kiedyś, że przeżyją jego żona i dzieci. Tymczasem już dawno je zabili, a on poznał prawdę dopiero poprzedniego dnia… Teraz pragnie zemsty. Franz umówi się z Wulfem i obieca mu złoto w zamian za Evę… Usłyszawszy, że jego mocodawca Bergman nie żyje, nie będzie się wahał.

Przejęcie sowieckiego złota w ostatnim 19 odcinku "Zatoki szpiegów"

Na koniec sezonu "Zatoki szpiegów" w 19 odcinku Franz zwerbuje do akcji przejęcia złota Staszka, sowicie go opłacając, by pomógł mu wykupić Evę. We trójkę, z Johannem, podjadą pod siedzibę Towarzystwa i zobaczą, załadunek sztabek do ciężarówki. Johann ruszy za Komarowem i pomści śmierć rodziny zabijając go. Neumann puści go potem wolno, choć jest – de facto – zdrajcą.

W domu porucznik będzie czekał na telefon od Wulfa tak, jak się umówili. Ze Staszkiem wyruszą ciężarówką w umówione miejsce. Przed przybyciem Wulfa i Evy przetną w niej przewody hamulcowe. Po przejęciu Stromberg uciekający ze złotem Niemiec rozbije się ciężarówką, ale zbiegnie do lasu.

W ostatnich scenach finału 2 sezonu "Zatoki szpiegów" Eva, Staszek i Franz pojadą jego samochodem tuż za nim. W lesie Wulfowi uda się pozbawić Neumanna na chwilę przytomności i zacząć dusić Stromberg. Na szczęście porucznik w porę się ocknie i będzie z Niemcem walczyć wręcz o życie swoje i Evy. To ona zakończy żywot swego oprawcy jednym strzałem. I ona zajmie się transportem złota do Anglii.