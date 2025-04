Zatoka szpiegów, odcinek 18: Franz zdobędzie haka na Bergmana. To dlatego tak nienawidzi swojego syna Jorga – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 18 (sezon 2, odcinek 9) - niedziela, 04.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

Raut na „Bismarcku”, o który tak zabiegała Eva, zostanie zorganizowany dzięki jej fortelowi i urokowi. Tylko podczas przyjęcia ładunek wybuchowy – który ma zadziałać dopiero na Atlantyku w przypadku trafienia torpedą – będzie mógł zostać podłożony w maszynowni.

Jorg nie wytrzyma presji w 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) komandor Bergman znowu okrutnie zdyscyplinuje Jorga w zaciszu swojego pięknego gabinetu. Za publiczne wyrażenie swojego zdania na temat ewentualnego zaproszenia kwartetu smyczkowego na raut na „Bismarcku”. Kiedy Franz zobaczy go na przyjęciu jeszcze bardziej zbolałego niż zwykle, doleje mu do kawy rumu, chcąc go pocieszyć. Jorg wleje go sobie jeszcze więcej i wypije duszkiem. Powtórzy tę kolejkę niejeden raz w ciągu wieczoru. Zaprawi się tak, że nie będzie mógł ustać na nogach. Bergman poprosi Neumanna, by odwiózł go do domu.

Franz będzie miał Bergmana w garści w 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) Franz rzuci pijanego Jorga na jego łóżko i zapyta:

- Dlaczego Bergman tak cię traktuje?

- Jestem pamiątką jego największego grzechu, jaki popełnił w życiu – wyduka Jorg.

- Bergman zgrzeszył?

- Jeszcze jak… Pokochał moją matkę. Żydówkę. Ona już nie żyje. Osobiście wysłał ją do obozu. Bardzo kochałem mamę, wiesz…? Pisała do nas listy. A on kazał mi je wszystkie spalić.

- Zrobiłeś to?

- Nie, schowałem. Trzymam je pod Biblią. Zabiłby mnie, gdyby się o tym dowiedział. Kulka w łeb – wyzna Jorg odwracając się i zasypiając jak kamień.

Neumann znajdzie je w skrytce w szufladzie i weźmie bezcenny skarb biednego Jorga ze sobą.