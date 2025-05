Zatoka szpiegów 2, ostatni odcinek 19: Jorg wymierzy ojcu sprawiedliwość. Wrobi w zabójstwo Bergmana porywacza Evy – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Miłość i nadzieja. Zeynep została porwana! Wstrząsające nagranie trafi do rodziny. Streszczenie odcinka 198 Ask ve umut (22.05.2025)

„Zatoka szpiegów" odcinek 19 (sezon 2, odcinek 10) - niedziela, 11.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

W 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) Bergman nakaże Wulfowi (Mateusz Nędza) przesłuchiwanie Evy aż do skutku – wyjawienia prawdy o losach dokumentacji wynalazku inżyniera Redlińskiego (Jan Wieczorkowski). A potem ma zginąć. Jeszcze nie wie, że sam nie dożyje następnego dnia…

Zemsta Jorga w 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) w trakcie propagandowego rautu na „Bismarcku” Bergman poprosił Franza, by odwiózł do domu jego pijanego adiutanta – a zarazem syna – Jorga. Kiedy Neumann rzucił go na łóżko, zapytał o powody, dla których komandor tak źle go traktuje. Tak dowiedział się o wielkiej tajemnicy dowódcy, która – gdyby wyszła na jaw – kosztowałaby go życie. Matką Jorga była Żydówka, którą po urodzeniu swojego dziecka wysłał do obozu koncentracyjnego na śmierć. Adiutant ma po niej jedyną pamiątkę – pisane stamtąd listy. Ojciec kazał mu je spalić, ale on je ocalił z miłości i tęsknoty do niej. I zabiłby go, gdyby się o nich dowiedział. Franz ukradł skarb Jorga, by mieć haka na Bergmana. W 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) te listy okażą się bezcenne i uratują życie Evie.

Zabójstwo Bergmana w 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) wzburzony Franz pojedzie do willi Bergmana. Domyśli się, że to on wydał rozkaz porwania Evy. Właśnie to od razu mu zarzuci, a komandor poleci Jorgowi, by ich zostawił. Adiutant będzie jednak słyszał rozmowę z sąsiedniego pokoju, a jej przebieg bardzo go poruszy. Neumann przypomni Bergmanowi o ustawie o czystości rasy zabraniającej intymnych kontaktów z Żydami i wyjmie z kieszeni jeden z listów matki Jorga. Zacznie czytać, ale komandor mu przerwie.

Będzie wiedział, że zgodnie z ustawą jemu, oficerowi, grozi kara śmierci w chwili ujawnienia listów. Dlatego Franz zażąda uwolnienia Stromberg. Jorg usłyszy, że jego matka zataiła swoje pochodzenie, a jego ojciec żałuje, że nie wysłał „żydowskiego bękarta” do obozu razem z nią. Sięgnie po pistolet, by ze sobą skończyć. Ale zmieni zdanie, zwłaszcza gdy dobiegną go słowa:

- Już dawno powinienem go zabić.

Wejdzie do pokoju trzymając broń. Bergman poleci mu zabić Franza, ale Jorg się zawaha.

- Nawet tego nie potrafisz! - krzyknie z pogardą, a wtedy kula przeszyje mu serce. Zginie na miejscu.

Poruszony adiutant powie, że winą za zabójstwo obarczy Wulfa, któremu ojciec nakazał porwanie Evy. Poda Neumannowi jego numer telefonu, pod który dzwonił ojciec.