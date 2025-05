Zatoka szpiegów 2, ostatni odcinek 19: Bergman zleci Wulfowi zabójstwo Evy. Będzie umierała w męczarniach? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Miłość i nadzieja. Zeynep została porwana! Wstrząsające nagranie trafi do rodziny. Streszczenie odcinka 198 Ask ve umut (22.05.2025)

„Zatoka szpiegów" odcinek 19 (sezon 2, odcinek 10) - niedziela, 11.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

Po zakończeniu rautu na „Bismarcku” Wulf porwał Evę. Nie doszłoby do tego, gdyby wychodząc od Jorga (Maciej Kucharski) nie zamarudził, by w samochodzie wstrzyknąć sobie morfinę. Ale to, co powiedział mu adiutant, a zarazem syn Bergmana – i co musiał zrobić – mocno nim wstrząsnęło.

Wulf panem życia i śmierci Evy w 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) Wulf będzie przetrzymywał porwaną Evę przywiązaną do stropu za nadgarstki. Kiedy spotka się z Bergmanem, ten okaże dużą niecierpliwość usłyszawszy, że niczego nie powiedziała. Przede wszystkim tego, czy miała związek ze zniknięciem Redlińskiego. Nakaże oprychowi zintensyfikować wysiłki:

- Musisz się przyłożyć bardziej do roboty. Masz czas do jutra. To miejsce, w którym ją trzymasz, bezpieczne?

- Bez tych wygód, do których przywykła, ale bezpieczne. Tylko ja, ona i szczury.

- Do jutra mają tam zostać tylko szczury. Żadnych śladów – doda, dając do zrozumienia, że Stromberg, czy coś powie, czy nie, musi ostatecznie zginąć.

Tortury Evy w 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) Wulf wróci do przesłuchiwania Evy, która nie odpowie na pytania dotyczące miejsca, gdzie znajduje się obecnie dokumentacja wynalazku inżyniera Redlińskiego. Herman zmasakruje jej twarz i pobije do nieprzytomności. Franz domyśli się, kto zlecił porwanie agentki i zjawi się u Bergmana gotów go zaszantażować listami zdobytymi u Jorga. Po śmierci komandora Neumann spotka się z Wulfem i zaoferuje sowieckie złoto, o którym powie mu Johann (Karol Pocheć), w zamian za przekazanie Evy. Herman się zgodzi i umówią się na spotkanie następnego dnia. Tylko czy Stromberg go dożyje…?