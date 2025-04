Zatoka szpiegów, odcinek 18: Uprowadzenie Evy! Jej życie zawiśnie na włosku z winy Franza – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 18 (sezon 2, odcinek 9) - niedziela, 04.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

Pijaństwo Jorga wyjdzie Franzowi na dobre, bo zyska powód, by móc szantażować Bergmana. Ale zawiedzie Evę, która może jego uzależnienie od narkotyków przypłacić życiem.

Franz okaże dramatyczną w skutkach słabość w 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) po wyjściu od Jorga Franz wpadnie w koszmarny nastrój. Opuszczając pokój adiutanta z listami od jego matki Żydówki zyskał bezcenną przewagę nad Bergmanem (Paweł Ławrynowicz), jego ojcem. Wie, że musi ją wykorzystać. Z drugiej strony jednak będzie to wyrok śmierci dla Jorga, tak jak mu zapowiedział on sam – jeżeli komandor dowie się, że nie spalił listów, dostanie kulkę w łeb. Będzie mu żal chłopaka, do którego poczuł sympatię i któremu współczuje ojca sadysty. To wszystko sprawi, że emocjonalny Neumann, zamiast pędzić z powrotem na „Bismarcka”, gdzie kończy się raut i Eva została bez opieki, zostanie na dłuższą chwilę w samochodzie. Zrobi sobie zastrzyk z morfiny.

Eva porwana przez Wulfa w 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) kiedy Franz zamarudzi w samochodzie wstrzykując sobie narkotyk, Eva zostanie zupełnie sama przed zacumowanym „Bismarckiem”, na próżno go wypatrując. Choć nie do końca sama. Kilka metrów od niej będzie się czaił Wulf. Bergman zlecił mu wydobycie z niej zeznań, które by ją obciążyły. I właśnie teraz wykorzysta okazję. Dopadnie ją i trzymając na muszce, wpakuje bezbronną do samochodu. Ale zanim do niego wsiądzie, sprytna Stromberg odepnie z przegubu i upuści bransoletkę, którą podczas rautu podarował jej Neumann - by pozostawić po sobie ślad. I Franz ją znajdzie, kiedy wreszcie dojedzie na miejsce. Tyle że po Evie opadnie już kurz.