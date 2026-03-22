M jak miłość, odcinek 1919: Jakub odkryje, że jest ojcem Zosi, kiedy pozna imię córki Kasi? Nazwała ją po jego zmarłej matce!

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Jakub w 1919 odcinku "M jak miłość" domyśli się, że Zosia to jego dziecko? Jak na świetnego, dociekliwego detektywa na razie z trudem łączy wszystkie fakty. Nie skojarzył terminu porodu Kasi z długością trwania ciąży, bo nie wie, kiedy była żona zdradziła go z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz)! A przecież zanim przespała się z Sanockim, spędziła jeszcze ostatnią noc z Jakubem. I to wtedy zaszła w ciążę. Nie ma też żadnych podejrzeń, co do autentyczności wyniku testu na ojcostwo, który Kasia sfałszowała!

Tak Jakub pozna imię córki Kasi w 1919 odcinku "M jak miłość"

Wymowny znak od losu, że jest ojcem Zosi dostanie w 1919 odcinku "M jak miłość", kiedy razem z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) wpadnie pod galerią handlową na Anetę i od niej usłyszy, że córka Kasi i Mariusz ma na imię tak, jak on zawsze chciał nazwać swoją córeczkę! To będzie dla Karskiego potężny wstrząs.

Do tego stopnia, że kiedy pojedzie z Martyną do leśniczówki, by pomóc przyjaciółce w transporcie nowego mebla do domu, imię córki Kasi nie da mu spokoju. Cały czas będzie rozmyślał o byłej żonie i dziecku, które mogło być jego...

Jakub w 1919 odcinku "M jak miłość" nie zrozumie, dlaczego Kasia dała córce imię jego zmarłej matki

Martyna w 1919 odcinku "M jak miłość" od razu zauważy, co gryzie Jakuba i jak mocno wciąż przeżywa narodziny dziecka byłej żony. A jeszcze teraz pozna imię dziewczynki, które ma dla niego szczególne znaczenie.

- Wszystko ok? Chodzi o to imię, co? Zosia po twojej mamie...

- Tak... To przecież miało być imię naszej córki, mojej i Kasi! - Karski nie wytrzyma wreszcie tego napięcia.

- Ale może...

- Pytałaś, to powiedziałem! Ale nie chcę więcej o tym mówić! Ok?- krzyknie do przyjaciółki Jakub.

- Ok...

- Nie rozumiem, nie wiem...Dlaczego dała swojej córce akurat to imię?! Przecież to jest bez sensu! To jest kompletnie bez sensu! - Jakub w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie się zadręczał imieniem córki Kasi, ale nie domyśli się, że była żona tak właśnie nazwała dziecko, bo to on jest ojcem Zosi.

Wygląda na to, że minie jeszcze sporo czasu nim Karski pozna prawdę, że Zosia jest jego, a nie Mariusza córką.

M jak miłość ZWIASTUN. Jakub domyśli się,że Zosia to jego córka? Pozna jej imię

