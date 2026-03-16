M jak miłość, odcinek 1921: Rogowski straci głowę dla Joanny. Oszuka Marysię i wymknie się do młodej lekarki - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Fascynacja Joanną w 1921 odcinku "M jak miłość" kompletnie odbierze Rogowskiemu rozum! Do tej pory idealny mąż Marysi teraz nie przestanie myśleć o romansie z dużo młodszą lekarką, która mogłaby być jego córką. Namolna Joanna wykorzysta fakt, że Artur będzie do niej robił maślane oczy. Od razu zauważy, jak działa na szefa wiejskiej przychodni w Lipnicy, więc sprowokuje ich kolejne spotkania poza pracą, zaprosi go do swojego domu pod różnymi pretekstami.

Rogowski będzie śnił o romansie z Joanną w 1921 odcinku "M jak miłość"

Flirt Rogowskiego z Joanną w 1921 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bardziej niebezpieczny! Do tego stopnia, że Artur będzie śnił o pocałunkach z Joasią, a w końcu, jak podaje światseriali.interia.pl zrobi krok, który może skończyć się zdradą i zniszczyć jego małżeństwo z Marysią.

Jednak zanim do tego dojdzie, Agnes (Amanda Mincewicz) zorientuje się, że relacja jej ojca z nową lekarką z przychodni znacznie wykracza poza służbowe stosunki. Córka Rogowskiego postanowi działać, żeby Joanna nie zapędziła się za daleka i nie wykorzystała tego, że Artur będzie nią totalnie oczarowany.

Artur wymnie się z własnym urodzin i w 1921 odcinku "M jak miłość" poleci do Joanny! Okłamie Marysię

Niestety w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski i tak będzie lgnął do Joanny jak mucha do miodu. Pociągająca lekarka zawładnie jego myślami, w snach będzie widział już ich romans! Aż wreszcie podczas imprezy urodzinowej, którą Marysia wyprawi mu w domu Mostowiaków w Grabinie, Artur oszuka żonę i wymknie się do Joanny. Wmówi Marysi, że musi jechać do pacjenta. Co się będzie kryło za tą wizytą w jej domu?

Czy Artur zdradzi Marysię z Joanną w 1921 odcinku "M jak miłość"?

Czy Rogowski w 1921 odcinku "M jak miłość" dopuści się zdrady z Joanną? Kiedy stanie w drzwiach jej domu nie przestanie myśleć tylko o tym, co się stanie kiedy Joanna mu otworzy i zostaną sami. Artur da się ponieść namiętności, przez którą na stare lata straci rozum? Długo jednak mu nie otworzy, lecz on nie zrezygnuje. Nagle w progu pojawi się Joanna pojawi się naga, okryta tylko szlafrokiem...

- Artur? Co ty tu robisz? Przepraszam, brałam kąpiel... - wyjaśni zaskoczona wizytą Rogowskiego.

Mąż Marysi z trudem wykrztusi z siebie pytanie, z którym przyjdzie do Joanny. - Możemy porozmawiać?

Po chwili zamkną się za nimi drzwi, a Rogowski i Joanna w 1921 odcinku "M jak miłość" znikną w jej domu. Czy ta potajemna schadzka Artura z młodą lekarką skończy się zdradą i będzie początkiem romansu? To się wyjaśni już niebawem.