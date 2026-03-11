M jak miłość, odcinek 1918: Paweł skończy ze sobą nad jeziorem? Rozpacz po śmierci Franki będzie nie do zniesienia - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie na skraju rozpaczy. Co prawda, Kinga z Piotrkiem wreszcie odnajdą wdowca w Kampinosie, ale spotkanie nie przebiegnie po ich myśli. Nie będzie mowy o powrocie Pawła do domu. Sam przyzna, że walczy o przetrwanie każdego dnia, a jego załamanie będzie widoczne gołym okiem.

Dramat Pawła. Skończy ze sobą nad rzeką w 1918 odcinku "M jak miłość"

Najgorsza sytuacja wydarzy się już po wizycie Kingi i Piotrka. Zduńscy posiedzą z Pawłem, zaoferują mu wsparcie i pomoc. Zobaczą jednak, że ten nie chce wracać do domu, do bliskich. Nie będą mieli wyjścia i wrócą na Deszczową, a Zduński znów zostanie sam.

Niestety nie da się pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce. To musi być w każdym z nas, chęć walki, nadzieja. Nie wiem czy Paweł jest na to gotowy. Wydaje mi się, że jest w jakiejś czarnej otchłani - mówi Katarzyna Cichopek w "Kulisach M jak miłość".

Paweł uda się nad wodę, stanie zrezygnowany w ciemności i spojrzy w dal. Przez chwilę będzie się wydawało, że ma najczarniejsze myśli, że nie ma już żadnego sensu życia. Czy Zduński pokona ten dramat i czy da sobie pomóc?

To nie koniec historii Pawła w "M jak miłość"

Mimo złej sytuacji, to na pewno nie jest koniec wątku Pawła z "M jak miłość". Zduński ma na kogo liczyć, rodzina i przyjaciele będą robili wszystko, by mu pomóc. Może z biegiem czasu on tę pomoc przyjmie.