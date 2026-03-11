M jak miłość, odcinek 1920: Tak natrętna Joanna zwabi Rogowskiego do swojego domu! Będzie chciała czegoś więcej - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Na to pytanie widzowie na pewno nie poznają odpowiedzi w 1920 odcinku "M jak miłość", chociaż zdrada Artura będzie tylko o krok! Coraz bliższa relacja męża Marysi z młodziutką lekarką z przychodni w Lipnicy nie umknie uwadze wszystkim, którzy zobaczą, jak doktor Dobrzańska śmiało przekracza granice w relacjach z szefem. Nie tylko Agnes (Amanda Mincewicz) zorientuje się, że kardiolożka Joanna interesuje się jej ojcem.

Marysia w 1920 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Joanna chce uwieść Artura

Także Marysia w 1920 odcinku "M jak miłość" przejrzy zamiary Joanny. Instynkt podpowie jej, że nowa lekarka, którą Artur dopiero co przyjął do pracy, zadurzyła się w jej mężu, że chce go uwieść. Skąd to podejrzenie Rogowskiej? Będzie zaniepokojona nie tylko tym, że Joanna w przychodni będzie wykorzystywała każdą okazję, żeby być blisko Artura, ale także po pracy zaprosi go do swojego domu na wieczór. Pod pretekstem pomocy w urządzaniu wnętrza.

Rogowski wpadnie w miłosną pułapkę Joanny w 1920 odcinku "M jak miłość"

Oczywiście Rogowski w 1920 odcinku "M jak miłość" da się zwabić Joannie w jej pułapkę. Uwierzy w wyjaśnienia ślicznej lekarki, że potrzebuje "złotej rączki", silnego męskiego ramienia, bo nie poradzi sobie sama ze śrubokrętem i innymi narzędziami niezbędnymi do zawieszenia obrazów czy zdjęć na ścianach.

Hipnotyzujące spojrzenie Joanny podziała na Artura jak magnes do tego stopnia, że w 1920 odcinku "M jak miłość" z trudem jej się oprze. Natrętna Dobrzańska wyczuje to, jak działa na męża Marysi. Mimo dzielącej ich różnicy wieku. Bo przecież Rogowski mógłby być jej ojcem!

- Joanna czuje, że to jest trochę tak, że Rogowski by chciał, ale się boi. On ma rodzinę. Na pewno nie chce nikomu zrobić krzywdy, nie chciałby tego rozwalić. Rozum go trzyma przy tym, a jednak serce podpowiada coś innego... - zapowiedziała Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość". - Ja myślę sobie, że Rogowski nie dopuszcza takiej ewentualności, że może cokolwiek zaiskrzyć. Na Boga no taka różnica wieku i ja w szczęśliwym związku... Tam, gdzie w grę wchodzą uczucia, tam ciężko mówić o panowaniu nad sytuacją. Ale też stawka jest wysoka - wyjaśnił Robert Moskwa.

Tak się skończy wieczór Rogowskiego i Joanny w jej domu w 1920 odcinku "M jak miłość"

Jak skończy się wspólny wieczór Rogowskiego i Joanny w 1920 odcinku "M jak miłość"? Artur pomoże lekarce, ale kiedy ta złoży mu zaproszenie na specjalną kolacje, jej popisowe danie kuchni włoskiej, opamięta się i wyjdzie! Chociaż na pożegnanie zbliży się do Joanny jakby chciał ją pocałować. Drugi raz nie popełni tego samego błędu i nie zdradzi Marysi? Tego póki co nie wiadomo. Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wiosną 2026 roku.