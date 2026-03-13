Dziedzictwo, odcinek 865: Nana wpada na Szakala, kiedy chce nakarmić Yusufa. Ayse wyciąga broń i celuje do Ferita na ulicy

Dziedzictwo, odcinek 864. Co wydarzyło się wcześniej u Nany i Ferita?

W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu minęło pół roku od dramatycznych wydarzeń, a Nana nadal próbowała poradzić sobie z potężną stratą bliskich i dachu nad głową. Kobieta wylądowała na stambulskich ulicach, gdzie wspólnie z Yusufem doświadczała skrajnej biedy. Aby zdobyć jakiekolwiek fundusze na posiłek, bohaterka przeczesywała śmietniki w poszukiwaniu cennych odpadów. W momencie awarii ich wózka wyruszyła na poszukiwania zamiennej części, jednak na jej drodze stanął podejrzany nieznajomy. Zmuszona do ucieczki, schroniła się w zrujnowanym obiekcie, gdzie ostatecznie zdobyła potrzebne koło, choć nie opuszczało jej poczucie zagrożenia. W międzyczasie organy ścigania kontynuowały śledztwo w sprawie zniknięcia Ferita, który sześć miesięcy wcześniej zbiegł z własną córką, Dogą. Jedynym łącznikiem uciekiniera ze światem pozostawał Volkan, przekazujący mu wieści o fatalnej kondycji psychicznej Ayse, która w głębokiej rozpaczy nieustannie poszukiwała swojego dziecka.

"Dziedzictwo" odcinek 865. Ayse wyciąga broń na ulicy

Zupełnie nieoczekiwanie drogi Ferita oraz Ayse w 865 odcinku "Dziedzictwa" krzyżują się w samym środku miasta. Zdesperowana kobieta bez chwili wahania sięga po pistolet, będąc w pełni zdeterminowaną, by tym razem nie wypuścić mężczyzny z rąk.

Równolegle Nana za wszelką cenę próbuje zgromadzić środki na posiłek dla Yusufa. Kobieta z ogromnym uporem pokonuje kolejne życiowe kłody, a kiedy wreszcie osiąga cel i oboje mają przystąpić do upragnionej uczty, na horyzoncie nieoczekiwanie wyrasta złowrogi Szakal.

Kiedy TVP1 wyemituje 865. odcinek serialu Dziedzictwo?

Fani tureckiej produkcji mogą śledzić losy ulubionych bohaterów codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Najnowszy, 865. epizod zagości na ekranach telewizorów w sobotę, 21 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, mają możliwość nadrobienia zaległości dzięki platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie dotychczasowe odcinki.

Fabuła i obsada tureckiego serialu Dziedzictwo. O kogo walczy Seher?

Opowieść skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, będących córkami starszego Yusufa. Ich skromne, ale radosne życie ulega zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi syna, nadając mu imię po dziadku. Niestety, niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta zaopiekowała się pięcioletnim bratankiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego i chłodnego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie chłopca z rąk despotycznego opiekuna.

W produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (odgrywający rolę Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako serialowa Seher)

Berat Rüzgar Özkan (wcielający się w małego Yusufa)

Gülderen Güler (jako postać Kiraz)

Melih Özkaya (w roli komisarza Aliego)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (grająca policjantkę Duygu)

Seda Dadaşova (występująca jako Yasemin, siostra Duygu)

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.