Dziedzictwo, odcinek 887: Zaskakująca decyzja Sahina. Życie małego Yusufa ponownie w niebezpieczeństwie

Wydarzenia z poprzedniego odcinka serialu "Dziedzictwo"

W 886. odsłonie tureckiego hitu Ferit zdecydował się na zamieszkanie z Ayse. Chociaż oboje czuli się w tej sytuacji mało komfortowo, postanowili zacisnąć zęby dla dobra małej Dogi, która z kolei zaplanowała ponowny ślub swoich rodziców. Równocześnie Aynur zmagała się z pretensjami Sinana o rzekomo zepsutą lodówkę, zmuszającego ją do fizycznego odpracowania wyrządzonych szkód. Volkan przekazał Feritowi najnowsze wieści o poczynaniach Trucizny, natomiast były funkcjonariusz policji odbył spotkanie z Poyrazem. Mężczyzna, spełniając usilną prośbę Nany, skłamał o jej wyjeździe wraz z Yusufem. W tym samym czasie Cennet oraz Cansel próbowały przekonać Sahina do wymiany chłopca na Nazli.

Szokująca decyzja Sahina w 887. odcinku "Dziedzictwa"

Chłopiec wciąż przebywa pod ścisłą opieką Sahina, a tymczasem Nana i Poyraz nie ustają w intensywnych poszukiwaniach zaginionej Nazli. Przestępca o pseudonimie Trucizna umożliwia Poyrazowi krótką konwersację z siostrą, co pozwala dziewczynie przekazać bratu drobne wskazówki dotyczące miejsca jej uwięzienia. Z kolei Sahin ulega namowom swojej żony i postanawia na własną rękę uwolnić krewną, oddając małego Yusufa w ręce Trucizny. Równolegle Ayse oraz Ferit mają już całkowicie dość ciągłego udawania przed Dogą i unikania siebie nawzajem. Dziewczynka nie poddaje się i nieustannie wymyśla kolejne intrygi, mające na celu zbliżenie do siebie rodziców. Wskutek zupełnego przypadku Sinan i Aynur zostają uwięzieni w ciasnym magazynku ze środkami czystości. Mężczyzna tradycyjnie obrzuca gosposię oskarżeniami, jednak tym razem kobieta twardo stawia opór i zaczyna się bronić.

Emisja 887. odcinka "Dziedzictwa" w telewizji i internecie

Turecką produkcję można śledzić na antenie TVP1 przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, równo o godzinie 16:05. Premierę 887. odsłony zaplanowano dokładnie na niedzielę 12 kwietnia 2026 roku. Osoby niemogące zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie mają alternatywę w postaci cyfrowej platformy internetowej. Wszystkie dotychczasowe, jak i najnowsze epizody tej niezwykle popularnej telenoweli są dostępne dla widzów w darmowym serwisie streamingowym TVP VOD.

Zarys fabuły i pełna obsada aktorska "Dziedzictwa"

Kevser i Seher wychowywały się w skromnej, ale bardzo radosnej rodzinie jako córki Yusufa. Losy sióstr drastycznie się rozdzieliły w momencie, gdy Kevser wyszła za mąż za zamożnego przedstawiciela wpływowego rodu Kyrymly. Kobieta wydała na świat syna, któremu nadała imię na cześć swojego ukochanego ojca. Niestety niedługo potem straciła męża, a następnie zapadła na niezwykle poważną chorobę. Tuż przed śmiercią zdążyła poprosić Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim maluchem. Po zgonie Kevser chłopiec trafia pod skrzydła bezdusznego i surowego Yamana, a młoda ciotka rozpoczyna żmudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

- Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający rolę Yamana

- Sıla Türkoğlu występująca jako Seher

- Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

- Gülderen Güler portretująca Kiraz

- Melih Özkaya jako komisarz Ali

- Tolga Pancaroglu wcielający się w Ziyę

- İpek Arkan grająca policjantkę Duygu

- Seda Dadaşova jako Yasemin, ekranowa siostra Duygu

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial?