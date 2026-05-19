Dziedzictwo, odcinek 928: Semih zrealizuje bezwzględny plan. Narkotyki w kurtce Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 928. Emisja w niedzielę w TVP1. Semih uknuje kolejną intrygę

Ostatnie działania Semiha nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Nana w pełni zaufa Poyrazowi i zrozumie jego trudną przeszłość związaną z odsiadką za posiadanie nielegalnych substancji. Kobieta wybaczy ukochanemu zatajenie tej bolesnej tajemnicy, którą wcześniej celowo wyjawił brat Cansel. W 928. odcinku serialu „Dziedzictwo”, zaplanowanym na niedzielę 24 maja 2026 roku o godzinie 16.05 na antenie TVP1, widzowie zobaczą dalszy ciąg tej skomplikowanej historii.

Mężczyzna rywalizujący o względy Nany absolutnie nie będzie zamierzał składać broni po swojej porażce. Semih błyskawicznie obmyśli nowy, znacznie bardziej perfidny plan zniszczenia więzi między zakochanymi. Jego głównym celem stanie się zrobienie z Poyraza notorycznego kłamcy i ostateczne skompromitowanie go przed kobietą. Rozwój wydarzeń pokaże, że zaplanowana z premedytacją akcja niestety przebiegnie dokładnie po myśli mściwego intryganta.

Semih podrzuci narkotyki Poyrazowi. Szokujące odkrycie Nany w 928. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Zdesperowany Semih posunie się do ostateczności i postanowi podrzucić swojemu przeciwnikowi środki odurzające. Ta cyniczna zagrywka będzie miała udowodnić, że dawny pobyt Poyraza w zakładzie karnym wcale nie wynikał z fałszywych oskarżeń, a on sam pozostaje oszustem. Brat Cansel ostrożnie ukryje woreczek z białym proszkiem w odzieży wierzchniej swojego konkurenta. Następnie skrupulatnie zaaranżuje sytuację w taki sposób, by to właśnie ukochana mężczyzny natrafiła na zgubny pakunek.

Plan czarnego charakteru zrealizuje się bez najmniejszych przeszkód w 928. epizodzie tureckiego hitu „Dziedzictwo”. Kiedy Nana wyjdzie na korytarz i chwyci za kurtkę partnera, na podłogę niespodziewanie wypadnie zawartość kieszeni z podrzuconą substancją. Maryam, kompletnie nie zdając sobie sprawy z prowokacji Semiha, natychmiast uzna całą sytuację za dowód winy Poyraza. W jednej chwili zapomni o swoich niedawnych przeprosinach za wcześniejszy brak zaufania.

- Nie mogę w to uwierzyć... Okłamał mnie! Już raz zataił prawdę, a teraz znów to robi?! - powie do siebie zszokowana Nana.

Kryzys w związku Nany i Poyraza. Co wydarzy się w 929. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

To dramatyczne odkrycie wywoła u Nany ogromne rozczarowanie i głęboki smutek. Tymczasem sprawca całego zamieszania zatriumfuje w ukryciu. Bezwzględna intryga Semiha w 928. odsłonie produkcji przyniesie dokładnie taki efekt, o jakim marzył od samego początku. Mężczyzna wreszcie osiągnie swój mroczny cel, doprowadzając do potężnego kryzysu zaufania między głównymi bohaterami.

Skutki tego incydentu będą miały swoje poważne konsekwencje w kolejnej odsłonie serii. W 929. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” Maryam pozostanie głucha na wszelkie racjonalne argumenty Poyraza. Kobieta stanowczo odrzuci jego zapewnienia o kolejnej próbie wrobienia go w przestępstwo i nie uwierzy w ani jedno słowo tłumaczenia. Całą sprawę dodatkowo skomplikuje sam Semih, który z satysfakcją doleje oliwy do ognia, skutecznie manipulując odczuciami zranionej dziewczyny.