W 929. odcinku, po odkryciu nielegalnych substancji, Nana zamierzała uciec z Yusufem, ale zdecydowała się dać Poyrazowi 24 godziny na udowodnienie swojej niewinności. Poyraz wraz z Mertem zlokalizowali kuriera odpowiedzialnego za pozostawienie pakunku. W międzyczasie Trucizna obudził się w szpitalu i nakazał personelowi medycznemu jak najszybsze zakończenie leczenia. Jednocześnie śledczy wznowili dochodzenie w sprawie ciała odnalezionego w lesie. To zmusiło przerażoną Deryę do podjęcia drastycznych środków w celu zatajenia tożsamości swojej zmarłej siostry Leyli.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dziedzictwo, odcinek 930 - co się wydarzy?

Poyraz z całych sił stara się przekonać Nanę o swojej niewinności, organizując zasadzkę na osobę, która podrzuciła mu narkotyki. Mężczyźnie udaje się jednak zbiec w ostatniej chwili, co ostatecznie utwierdza Nanę w przekonaniu o winie ukochanego. Całą sytuacją z cienia kieruje zadowolony z siebie Semih, który skutecznie manipuluje wydarzeniami, niszczy dowody i z radością patrzy, jak Nana całkowicie traci zaufanie do Poyraza.

Tymczasem przerażona postępami dochodzenia Derya decyduje się na niebezpieczny manewr. Kobieta planuje bezczelnie podrobić oficjalne wyniki testów DNA, by nikt nie skojarzył ciała znalezionego w lesie z jej siostrą. Równolegle w domu prokuratora dochodzi do nagłego i szokującego zwrotu akcji.

Z problemami mierzy się także Sinan. Targany sprzecznymi uczuciami mężczyzna niespodziewanie i bez wyraźnej przyczyny wyrzuca Aynur z pracy, co wprawia kobietę w ogromne zdumienie.

Kiedy i gdzie oglądać serial Dziedzictwo?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 930. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 26 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami, mogą obejrzeć ten i poprzednie epizody na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo - o czym opowiada serial? Kto występuje?

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser. Choć wychowywały się w skromnych warunkach pod okiem ojca Yusufa, były szczęśliwe. Ich drogi rozeszły się, gdy Kevser wyszła za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niedługo potem zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią prosi Seher o zaopiekowanie się 5-letnim chłopcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana, a Seher za wszelką cenę próbuje odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

