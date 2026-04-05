Barwy szczęścia, odcinek 3362: Szokujący finał imienin Basi! Tak ostro popłyną Czesław z Tolkiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Basia będzie obchodzić swoje imieniny, które z pewnością zapamięta do końca życia! A wszystko za sprawą zaproszonych na nią gości. I choć będzie mogła być spokojna o Różę (Anna Gronostaj), Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), a nawet Jolę (Małgorzata Potocka), bo tym razem, to nie jej przyjaciółka "skradnie show", ale już o Tolka z Czesławem nie, bo to właśnie oni przejmą jej rolę!

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Zarzeczny i Koszyk nieźle odpłyną i dadzą niezły popis przed Grzelakową, jak i resztą zaproszonych gości. A to dlatego, że pod wpływem alkoholu emocje wezmą górę, zwłaszcza u zazdrosnego Czesława, który najwidoczniej wciąż nie będzie mógł pogodzić się z tym, że to właśnie Tolek zajął jego miejsce u boku Basi!

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Czesław i Tolek nie będą sobie żałować procentów na imieninach u Basi. W końcu będą mieli co świętować, bo ich przyjaciółka będzie obchodzić swoje święto, ale jednak zdecydowanie z nim przesadzą, bo wypiją zdecydowanie za dużo! I to sprawi, że dojdzie z ich strony do różnych ekscesów, co zdecydowanie nie spodoba się solenizantce!

I nic dziwnego, bo w 3362 odcinku „Barw szczęścia” Koszyk i zazdrosny Zarzeczny przejmą całą imprezę! Tym bardziej, po odkryciu Czesława, że Tolek zamieszkał u jej dawnej miłości po swoim odejściu od Irenki (Krystyna Tkacz), z którą na dodatek będzie się rozwodził. Senior odkryje, że rywal mocno zbliżył się do Basi, z którą nawet świętował jej przejście na emeryturę i rozpoczęcie nowego życia, co niespecjalnie go ucieszy. Szczególnie, że w głębi serca sam będzie chciał być z Grzelakową. Zwłaszcza, że swoją wcześniejszą szansę zaprzepaści!

Tak Koszyk z Zarzecznym zatrą złe wrażenie w 3363 odcinku „Barw szczęścia”!

A co gorsza, w 3362 odcinku „Barw szczęścia” Czesław nie będzie świadomy, że Tolkowi jest zdecydowanie bliżej do nowo poznanej Józefiny (Elżbieta Jarosik) niż do Basi, z która będzie się jedynie przyjaźnił. Ale dla Zarzecznego to będzie wyglądać inaczej, bo mimo tego Koszyk wciąż będzie bliżej Grzelakowej i stąd dojdzie, do czego dojdzie...

W 3363 odcinku „Barw szczęścia” alkoholowe ekscesy Zarzecznego i Koszyka nie przejdą bez echa, bo po zakończeniu imprezy i wytrzeźwieniu Grzelakowa będzie mieć do nich ostre pretensje o to, co odstawiali nie tylko przed nią, ale i resztą przyjaciół! Oczywiście, wówczas seniorom zrobi się głupio i postanowią prędko naprawić swój błąd, pomagając Basi, dzięki czemu ostatecznie na nowo wkupią się w jej łaski i sprawią, że solenizantka już nie będzie na nich zła! Zwłaszcza, że wreszcie dogadają się i między sobą!

