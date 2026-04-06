Barwy szczęścia, odcinek 3352: Małgorzata postawi Jerzemu taki warunek! Będzie musiał wybrać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3352 - poniedziałek, 6.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3352 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy będzie szykował się na kolejnego brydża u Krystyny (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki), na którym będzie miała zjawić się także i Wanda. Tyle tylko, że jego plany nieoczekiwanie pokrzyżuje Małgorzata, która przecież będzie wiedziała o jego wyjściu, bo Marczak sam jej się do niego przyzna. Ale nie będzie miała wyboru!

W 3352 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska poprosi męża o przysługę w opiece nad Rozalką, którą nie będzie w stanie się zająć. Ale Marczak wcale chętnie nie przystanie na prośbę żony. Tym bardziej, że będzie już przecież umówiony...

- Będziesz musiał dzisiaj po południu zostać z Rozalką, wiesz? - powie mu Małgorzata.

- Akurat dzisiaj? - spyta ją z wyrzutem Jerzy, czym ogromnie ją zirytuje.

Małgorzata każe Jerzemu wybierać w 3352 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3352 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata postawi mężowi ultimatum i każe mu wybierać, właściwie nie pozostawiając Jerzemu żadnego wyboru. Zwłaszcza, że przecież będzie chodzić o córkę jego Malwiny (Joanna Gleń).

- Co jest dla ciebie ważniejsze? Brydż czy wnuczka? - spyta go żona.

Ale ostatecznie w 3352 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy dotrze i na brydża do Jaworskich! Czy zatem ku zaskoczeniu wszystkich postawi się żonie? A może Małgorzacie uda się z powrotem przejąć opiekę nad Rozalką w czasie, gdy Marczak jeszcze będzie mógł dołączyć do swoich przyjaciół? Szczególnie, że przecież i tak będą spotykać się bardziej wieczorami.

Żona Jerzego rozprawi się z Wandą w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

To póki co, zostaje tajemnicą, ale pewne jest jedno! A mianowicie, że w 3352 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie to ich ostatni wspólny brydż, bo tuż po ich kolejnym spotkaniu Wanda nabierze wiatru w żagle i tym razem postawi zorganizować spotkanie u siebie. Oczywiście, przyjaciele potwierdzą swoją obecność, ale ostatecznie do jej mieszkania dotrze tylko Jerzy, bo Jaworscy nie zjawią się przez wypadek Krystyny! Jednak to wcale nie będzie stanowić problemu!

Wszystko przez to, że Wandzie i Jerzemu będzie się tak miło rozmawiać w 3354 odcinku "Barw szczęścia", że Marczak spędzi u niej pół nocy! A gdy o wszystkim dowie się Małgorzata, to tak tego nie zostawi i postanowi rozmówić się z rywalką. Tym bardziej, że ich ciągłe spotkania na brydżu już wcześniej jej się nie spodobają i jak się okaże bardzo słusznie. Zwoleńska skonfrontuje się ze swoją rywalką, a następnie jeszcze ją przechytrzy, przez co Kępska będzie mogła obejść się smakiem!

