Barwy szczęścia, odcinek 3359: Małgorzata pokrzyżuje miłosne plany Wandy! Tak przechytrzy rywalkę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3359 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3359 odcinku "Barw szczęścia" Wanda zacznie namawiać Krystynę (Hanna Bieluszko), Krzysztofa (Jacek Kałucki) i Jerzego na kolejnego wspólnego brydża. Tym bardziej, że ten ostatni nie dojdzie do skutku z uwagi na straszliwy wypadek Jaworskiej, w związku z czym Marczak i Kępska spędzą ten wieczór razem. A będzie on tak miły, że tuż po nim wdowa na dobre zapomni o swoim zmarłym mężu Henryku (Zbigniew Suszyński) i obkupi się w nowe ciuszki, aby jeszcze bardziej wpaść nowemu znajomemu w oko! Ale jego żona jej na to nie pozwoli!

Zazdrosna Małgorzata od razu skonfrontuje się z Wandą. I choć Kępska zapewni ją, że nie ma żadnych niecnych zamiarów wobec jej męża, to Zwoleńska jej tak łatwo nie uwierzy. Szczególnie, że w 3359 odcinku "Barw szczęścia" wdowa już będzie nalegać na kolejne spotkanie! Ale żona Marczaka ją przechytrzy!

Małgorzata przechytrzy Wandę w 3359 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3359 odcinku "Barw szczęścia" Jaworscy zgodzą się zorganizować u siebie kolejnego brydża, na którym będzie miał się pojawić i Marczak. I wówczas Kępska będzie wniebowzięta, ponieważ jej andrzejkowa wróżba od Joli powoli zacznie się spełniać, bo seniorka postanowi poszukać sobie nowej miłości, a za jej cel obierze właśnie Jerzego.

Tyle tylko, że i Małgorzata zasięgnie wróżby u Joli, dzięki czemu będzie wiedziała, że ma uważać na Wandę, która wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom, jednak będzie czaiła się na jej męża. Zwoleńska nie odpuści Kępskiej i na kolejnego brydża u Jaworskich w 3359 odcinku "Barw szczęścia" postanowi przyjść razem z Marczakiem, czym kompletnie zszokuje wdowę!

Kępska zawalczy ze Zwoleńską o Marczaka w "Barwach szczęścia"?

Tym bardziej, że to w 3359 odcinku "Barw szczęścia" całkowicie pokrzyżuje jej miłosne plany zdobycia Jerzego, bo przecież wcześniej wmówi jej, że nie jest zainteresowana jej mężem. Choć prawda będzie zupełnie inna, ale przecież Wanda nie będzie mogła zdradzić się przed żoną Marczaka, dlatego będzie robiła dobrą minę do złej gry.

W 3359 odcinku "Barw szczęścia" Kępska pokusi się na wymuszony uśmiech, gdyż szczęśliwa Zwoleńska przekroczy próg mieszkania Jaworskich z sałatką jarzynową w ręku. Małgorzata usiądzie obok swojego męża, czym od razu zaintryguje i Jaworskich. Zwłaszcza, że Krystyna już wcześniej zauważy, że Jerzy musiał wpaść Wandzie w oko, bo u jego boku wdowa wyraźnie odżyje. Czy zatem Kępska tak łatwo się podda? A może zawalczy o swoją miłość? Przekonamy się już niebawem!

