Barwy szczęścia, odcinek 3358: Jerzy przeznaczeniem Wandy! Po tym zawalczy o męża Małgorzaty

"Barwy szczęścia" odcinek 3358 - wtorek, 14.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3358 odcinku "Barw szczęścia" Wanda natrafi na program Joli o wróżbach i jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu się nim zainteresuje. Do tego stopnia, że sama postanowi skorzystać z usług wróżki i jak tylko dowie się, że weźmie ona udział w wieczorku andrzejkowym, organizowanym przez Żabcię (Hanna Klepacka) i Brodę (Andrzej Popiel), to zdecyduje się w nim uczestniczyć.

Jednak w 3358 odcinku "Barw szczęścia" przed wizytą w "SezoNovym" Kępska zjawi się u Jaworskich, aby wyciągnąć na imprezę i ich. Ale ani Krystyna (Hanna Bieluszko), ani Krzysztof (Jacek Kałucki) nie będą chcieli wziąć w niej udziału, w związku z czym Wanda ostatecznie wybierze się na nią sama!

- Pomyślałam, że was wyciągnę z domu. W "Sezonovym" jest impreza. Stawianie kart, lanie wosku i cała andrzejkowa reszta. Dołączycie? - zaproponuje im Wanda.

- Ty chyba nie wierzysz w te gusła? - zdziwi się Krzysztof.

- A co szkodzi podpytać karty o przyszłość, a nóż się sprawdzi - uśmiechnie się Kępska, która mimo wszystko z niego nie zrezygnuje.

Wanda dowie się, że są z Jerzym dla siebie stworzeni w 3358 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Jola faktycznie zjawi się w "SezoNovym" i akurat będzie wolna, gdy do do baru wkroczy i Wanda. W tej sytuacji zaintrygowana Kępska od razu dosiądzie się do Kozłowskiej i poprosi ją, aby postawiła jej karty, co wróżka oczywiście chętnie uczyni.

- Widzę obok mężczyznę, ale zajętego... Może to żona, może partnerka. Ale jest nadzieja. On tkwi w jakimś nieszczęśliwym związku, czy to z przymusu, czy poczucia odpowiedzialności? Czy to możliwe? - spyta ją Jola.

- Chyba tak - westchnie Wanda, po czym spyta - To co robić?

- Walczyć. Jesteście dla siebie stworzeni. Możecie stworzyć świetny związek - doradzi jej Kozłowska.

Chwilę później w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Broda zaproponuje uczestnikom imprezy kolejną zabawę, w której Kępska, zmotywowana wcześniejszą wróżbą Kozłowskiej, równie chętnie weźmie udział. Szczególnie, iż ta będzie miała dać odpowiedź na to, jak nazywa się przeznaczony jej mężczyzna!

- Oto serce, które wyjawi wam pierwszą literę, na którą zaczyna się imię, nazwisko lub przedimek przeznaczonej wam pary. Wystarczy je przebić tą oto szpilą... Kto chce zacząć? - spyta Broda, na co od razu zgłosi się Wanda.

Zdeterminowana Kępska postanowi zawalczyć o Marczaka w 3358 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Broda podejdzie do Wandy, po czym wręczy jej szpilkę i każe wbić w papierowe serce. Oczywiście, Kępska natychmiast to uczyni, dzięki czemu trafi w literę "J". Wówczas w pierwszej chwili od razu pomyśli o Jaworskim, ale gdy w tej samej chwili do lokalu wkroczy Jerzy, to już nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że chodzi właśnie o Marczaka, skoro dostanie jeszcze 3 znak!

I wtedy w 3358 odcinku "Barw szczęścia" już nie odpuści i postanowi zawalczyć o swoją miłość! Nawet mimo tego, że Jerzy będzie miał żonę, która już zdąży się z nią skonfrontować i którą ona zapewni, że nie ma wobec niego żadnych niecnych zamiarów. Ale po tym wieczorze to się zmieni, skoro na szali zawiśnie jej szczęście z Jerzym, o którego jednak postanowi zawalczyć.

Zdradzamy, że Kępska zacznie naciskać Jaworskich na kolejnego brydża, którego oni zgodzą się zorganizować. I choć Wanda zrobi się na niego na bóstwo, to jednak jej plany matrymonialne pokrzyżuje Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), która nieoczekiwanie zjawi się się u Krystyny i Krzysztofa razem ze swoim mężem! Oczywiście, wówczas Kępska zrobi dobrą minę to zlej gry, ale to jeszcze zapewne wcale nie będzie koniec walki o jej przeznaczenie!

