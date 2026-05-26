Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna i Wilk oszukają wszystkich. Rzuci się na własnego syna, by odwrócić uwagę od Huberta - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Awantura wywoła przez Lucynę w 3389 odcinku "Barw szczęścia" to będzie najlepszy popis jej umiejętności aktorskich. Nikt z mieszkańców ulicy Zacisznej, z Hubertem i Jerzym Marczakiem (Bronisław Wrocławski) na czele, nie będzie podejrzewał, że emerytka, która kupiła udziały w domu Pyrków, jest w zmowie z Wilkiem, bo to jego matka.

Wilk w 3389 odcinku "Barw szczęścia" nie przekona ludzi do budowy osiedla i drogi na Zacisznej?

Podczas spotkania dewelopera z mieszkańcami w szkole Gabrysi Niedzielskiej w 3389 odcinku "Barw szczęścia" emocje sięgną zenitu, jak tylko Wilk zacznie zachwalać budowę nowego osiedla i drogi dwupasmowej. Z promiennym uśmiechem na twarzy, udawaną sympatią do ludzi, których domy chce wykupić za bezcen, żeby potem zburzyć, będzie kreślił wizję tego, jak zmieni się Zaciszna, jeśli wszyscy poprawą jego projekt.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3389: Tak się wyda, że Lucyna to matka Wilka! Zażąda od syna, żeby pozbył się Pyrków raz na zawsze

- Mam nadzieję,że poprzecie państwo ten społecznie korzystny projekt i bardzo dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie - zwróci się Wilk do zebranych w szkole.

- Przybyliśmy, żeby zdemaskować konsekwencje tej nieszczęsnej budowy! - rzuci Jerzy, żeby otworzyć ludziom oczy, z kim mają do czynienia.

- Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i obawy. Ale zacznijmy od atutów. Proszę państwa, nowe osiedle, nowa droga to przyszłość dla tej dzielnicy i bezpieczeństwo dla naszych dzieci. Nowe place zabaw, nowe punkty usługowe dla całych rodzin nie tylko ułatwią, ba umilą naszą codzienność, ale także zagwarantują nowe miejsca pracy.

- Nie wydaje mi się, żeby dwupasmowa droga przy osiedlu mogła zwiększyć bezpieczeństwo dzieci... - te słowa Huberta w 3389 odcinku "Barw szczęścia" wywołają lekką panikę Wilka.

- Zmniejszy ruch przy szkole, którędy teraz jeżdżą mieszkańcy do centrum - wyjaśni deweloper.

Atak Lucyny na Wilka w 3389 odcinku "Barw szczęścia". Zachowa się jak wariatka!

Nagle w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna znów publicznie Wilka zaatakuje, zachowując się jak niezrównoważona psychicznie staruszka. Po to, by deweloper zdobył w końcu sympatię tłumu i jednocześnie, by odwrócić uwagę od – całkiem rozsądnych - argumentów Huberta. Cały czas Lucyna i Wilk będą oszukiwali mieszkańców Zacisznej, ukrywając fakt, że Zwierzchowska jest jego matką!

- Zaraz chwileczkę! Dużo o dzieciach, o młodych, tak rozumiem, ale co z seniorami?

- Bardzo panią przepraszam, proszę nie zmieniać tematu, rozmawiamy teraz o szkole - Wilk spokojnie odpowie na "zaczepkę" matki

- Co znaczy nie zmieniać tematu? Ja bardzo bym prosiła o odpowiedź! Co z seniorami? Czy my już nie mamy żadnych praw?

- Może damy panu prezesowi dokończyć? - wtrąci Niedzielska.

- Tak, bardzo bym prosił nie zakłócać. Naprawdę poruszymy wszystkie tematy!

- A cóż to jest za uciszanie! Przecież to jest bezczelność! Co? Matka kultury nie nauczyła?! Proszę o odpowiedź! - Lucyna przestanie nad sobą panować, ale to będzie tylko gra z jej strony.

- Proszę się uspokoić... - zwróci się do emerytki Hubert.

- Co spokojnie?! Opowiada głodne kawałki, piękne słówka, a konkretów brak!

- Proszę nie zakłócać spotkania i proszę wyjść! - krzyknie Wilk.

- Co?! Ja mam wyjść?! To ty się stąd wynoś łobuzie jeden! I to już! - Lucyna rzuci się na Wilka z pięściami.

- Panowie, powstrzymajcie tę panią! - deweloper będzie błagał Huberta i Jerzego o ratunek.

- Proszę się uspokoić! To nie jest ring bokserski!

- Tak? A jakby pani chcieli dom wyburzyć?! Co by było?!

- Ale niech pani nie przesadza! Ja niczego nie chcę burzyć. Proponuję godziwe warunki wykupu!

- Z tym godziwymi warunkami to pan przesadził...

- Przecież to jest Wilk! Diabeł jeden! - rzuci wściekła Lucyna.

Lucyna matką Wilka! Prawda wyjdzie na jaw w 3389 odcinku "Barw szczęścia"

Po awanturze na spotkaniu z Wilkiem w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna wsiądzie do jego auta i wtedy wyjdzie na jaw, że jest matką Macieja. Z triumfalnym uśmiechem na ustach Wilk pogratuluje matce występu na zebraniu, bo kolejny raz oszukają wszystkich.

