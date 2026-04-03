Panna młoda, odcinek 77: Zabójca zaatakuje Cihana! To ojciec Beyzy zleci morderstwo - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 77. Emisja w środę, 22.04.2026 o godz. 17.20 w TVP2

Widzowie telenoweli "Panna młoda" będą świadkami realizacji brutalnego planu Nusreta. Mężczyzna spełni mroczną obietnicę złożoną własnej córce. Beyza marzy wyłącznie o zabiciu Cihana, ponieważ ten głęboko ją zranił, wyznając, że przez siedem lat trwania ich małżeństwa darzył ją jedynie obojętnością. Były teść dojdzie do wniosku, że najwyższy wymiar kary to jedyne sprawiedliwe rozwiązanie. Nie potrafi znieść widoku szczęśliwego Develioglu, który buduje przyszłość z Hancer, podczas gdy jego własna córka tonie w rozpaczy.

Zlecenie zabójstwa Cihana w odcinkach serialu "Panna młoda" w kwietniu

Akcja nabierze niezwykłego tempa w odcinkach "Panny młodej" pod koniec kwietnia, gdy ojciec Beyzy przypieczętuje los byłego zięcia. Zdesperowany Nusret wynajmie płatnego mordercę o imieniu Dżihan, zlecając mu ostateczną likwidację niewygodnego mężczyzny. Ten bezwzględny krok zapoczątkuje lawinę tragicznych i niezwykle niebezpiecznych incydentów.

W tym samym czasie w 77 odcinku "Panna młoda" nieświadomi nadciągającego dramatu małżonkowie będą celebrować chwile radości. Po pierwszej intymnej nocy Cihan ostatecznie uwierzy w szczere uczucia Hancer. Zanim padną ofiarą napaści, zakochani zjedzą romantyczne śniadanie na plaży, po czym wspólnie udadzą się do siedziby firmy Develioglu.

Mukadder zatrzyma gniew Nusreta w 77 odcinku "Panna młoda"

W rezydencji rodziny Develioglu w 77 odcinku "Panna młoda" pojawi się kipiący ze złości Nusret. Odkryje on, że nowy związek Cihana to nie tylko chłodny układ mający na celu spłodzenie dziedzica, a relacja ta nie zakończy się w przewidywanym czasie. Chociaż Mukadder nieustannie spiskuje przeciwko nowej synowej, jej wysiłki i tak ostatecznie spełzną na niczym.

To właśnie Mukadder stanie na drodze wściekłego Nusreta, starając się załagodzić napiętą sytuację i uniknąć otwartej wojny. Kobieta nie ma jednak bladego pojęcia, że zapadł już wyrok śmierci na Cihana. Prawdziwy koszmar rozpocznie się, gdy podczas drogi powrotnej mężczyzna zjedzie na pobocze i bezpośrednio skonfrontuje się z oprawcą.

Walka Cihana z zamachowcem na oczach Hancer w 77 odcinku "Panna młoda"

Zaskakujący atak zamachowca w 77 odcinku "Panna młoda" nie pójdzie po myśli zleceniodawcy. Cihan przejmie inicjatywę i na oczach przerażonej żony dotkliwie pobije napastnika. Zignoruje przy tym dramatyczne krzyki Hancer, która będzie błagać o litość dla pokonanego bandyty. Develioglu szybko poskłada fakty i zorientuje się, że obcy człowiek śledził go od dłuższego czasu. Nie wpadnie jednak na trop Nusreta, pozostając w całkowitej niewiedzy co do prawdziwego mocodawcy tego brutalnego napadu.