Dziedzictwo, odcinek 830: Oficjalne zaręczyny Nany i Yamana! Wymienią się obrączkami i staną się narzeczonymi w obecności bliskich - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 830 - środa, 11.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" pięknie przyszykowana Nana w towarzystwie służby wkroczy do salonu, w którym już będą oczekiwać na nią Yaman, Yusuf, Akca i Pinar. Maryam podejdzie do nich z kawą, po czym im ją wręczy, a ciotka zaproponuje, aby od razu przeszli do rzeczy.

Tym bardziej, że w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie stawią się tam z byle powodu tylko oficjalnych zaręczyn Nany i Yamana, który już wcześniej poprosi samą swoją ukochaną o rękę nad morzem i zostanie przyjęty, a teraz to powtórzy w obecności bliskich.

- Skoro jesteśmy przy kawie, możemy przejść do rzeczy - zarządzi Akca.

Nana i Yaman otrzymają błogosławieństwo od swoich bliskich w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman od razu przystąpi do dzieła i w piękny sposób w obecności wszystkich poprosi Nanę o rękę, czym poruszy wszystkich. Do tego stopnia, że Akca zgodzi się ją za niego wydać i da i swoje błogosławieństwo!

- Poznaliśmy się najciemniejszym okresie mojego życia, kiedy nie było w nim najmniejszego promyka światła. Na początku wziąłem ją za wroga. Ciągle się kłóciliśmy. Myślałem, że nigdy się nie porozumiemy, a potem, gdy jej światło zaczęło rozjaśniać mój świat, zrozumiałem, że to z nią chcę iść przez życie. Okazała się moim przeznaczeniem... Dlatego z woli Boga i za słowem proroka proszę o rękę Nany Maryam - wyzna Yaman.

- Jesteś moim bratankiem. Tobie ufam najbardziej. Poznałam Nanę i pokochałam własną córkę. Jest odważna i wierna sobie, ale ma też coś, czego inni nie widzą. W środku nosi delikatny, kruchy kwiat. Zanim oddam ci moją córkę, zapytam, czy będziesz ją chronił i trzymał za rękę przez całe życie? Sprawisz, że będzie się uśmiechać? Będziesz ją nosił na rękach? - upewni się Akca.

- Do ostatniego tchu - zapewni ją bratanek.

- Więc zgoda. Niech Bóg da wam szczęście - zadecyduje jego ciotka.

W tym momencie w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" ze swoim błogosławieństwem podejdzie do nich i Pinar, która złoży im także swoje gratulacje. Narzeczeni ucałują dłonie ciotki, po czym szczęśliwa Nana padnie w objęcia służby i swojej najlepszej przyjaciółki, po czym wspólnie z Yamanem ucałują i Yusufa.

- Gratulacje. Niech Bóg wam sprzyja - powie im Pinar.

Oni pogratulują narzeczonym zaręczyn w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Chwilę później w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" Akca nałoży im obrączki i powtórzy swoje błogosławieństwo, po czym rozlegną się oklaski. A to dlatego, że wtedy Nana i Yaman zostaną już oficjalnie zaręczeni, a Maryam nie będzie mogła uwierzyć w swoje szczęście.

- Niech Bóg wam sprzyja - powie Akca.

- Jestem taka szczęśliwa. Nawet o tym nie marzyłam - wyzna narzeczonemu Nana.

Ale to w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" jeszcze nie będzie koniec szczęścia Nany, bo Yaman przygotuje dla niej jeszcze jedną niespodziankę! Kirimli chwyci swoją narzeczoną za rękę, po czym przyprowadzi ją do laptopa, na którym Maryam zobaczy twarze swoich wytęsknionych przyjaciół z Gruzji i poruszy się jeszcze bardziej!

- Ktoś jeszcze chciałby ci pogratulować. Chodź ze mną - powie Yaman.

- Nie wierzę... - przyzna Nana, po czym wymieni imiona swoich przyjaciół i doda - Wszyscy tui są. Tak bardzo za nimi tęskniłam. Kiedy? Jak? Znów to zrobiłeś!

- Co takiego? - spyta jak gdyby nic Kirimli.

- Pomyślałeś o mnie - odpowie mu Maryam.

- Nie ma chwili, abym o tobie nie myślał - wyzna Yaman, czym już do reszty ją poruszy!

30