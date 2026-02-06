Dziedzictwo, odcinek 829: Wyjątkowy prezent Yamana dla Nany! Tak przywróci do życia jej zmarłą matkę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 829 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman kolejny raz ogromnie zaskoczy, ale i poruszy Nanę. Wszystko przez to, że podsłucha rozmowę swojej świeżo upieczonej narzeczonej ze zmarłą matką, po której zostanie jej tylko pamiątkowy zegarek. Maryam zacznie się do niego wtulać, po czym powie matce o swoich zaręczynach, a także wyraz ogromny smutek z powodu tego, że nie będzie mogła poznać ona jej narzeczonego.

Na końcu Nana zacznie jeszcze ubolewać nad tym, że nie ma żadnego zdjęcia zmarłej matki, że nie może na nią nawet spojrzeć. Ale w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman zadba o to, aby jej ukochana mogła ją przynajmniej usłyszeć.

Yaman puści Nanie nagranie jej matki w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli zabierze Maryam do swojego gabinetu, po czym puści jej nagranie, na którym jej matka będzie śpiewać. Oczywiście, Nana od razu rozpozna głos kobiety i mocno się poruszy, że Yamanowi udało się dotrzeć do tego nagrania. Tym bardziej, że sprawi jej tym ogromną radość. A zwłaszcza, gdy jeszcze wypowie te słowa:

- Ona zawsze jest z tobą... Jej oczy są w twoich oczach, jej głos brzmi w twoim głosie. Nie możesz o niej zapomnieć, nawet gdybyś chciała. Jej miłość żyje w tobie. Staniemy się rodziną i wzmocnimy tę miłość jeszcze bardziej. Dziś są twoje zaręczyny. Koniec z płaczem - wyzna jej Yaman, czym w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" już w ogóle ją rozbroi.

Nana nie będzie mogła uwierzyć w swoje szczęście w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana rzuci się w ramiona Yamana, po czym pocałuje go w policzek i odwzajemni się równie pięknym wyznaniem. Szczególnie, że spełni jej najskrytsze marzenie, o którym akurat będzie myśleć. Ale sama również nie pozostanie dłużna swojemu narzeczonemu.

- Jesteś wspaniałym mężczyzną. Znasz słowa, których nawet nie wypowiedziałam. Widzisz to, co ukryte. Jak to możliwe, że czytasz w moich myślach i sercu? - spyta go Nana.

- Czy człowiek nie wie, co czuje jego serce? Każde jego uderzenie o czymś mi przypomina - odpowie jej Kirimli.

- Cóż, ja tego nie potrafię - uzna smutno Maryam.

- Przed chwilą pokazałaś, że potrafisz - stwierdzi Yaman.

W tej chwili w 829 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman sprawi, że na twarzy Nany w końcu zagości uśmiech. Szczególnie, że ukochana zrozumie tą ukrytą aluzje i pocałuje go raz jeszcze!

- O tym właśnie mówiłem – uśmiechnie się i Kirimli.

- Ja też zaczęłam czytać w twoich myślach. Wstydź się, Yamanie. Nie jesteśmy jeszcze zaręczeni! - podsumuje Nana.

