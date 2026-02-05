Dziedzictwo, odcinek 825: Spisek Yamana i Akcy przeciwko Nanie! Tak ją załatwią - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 825 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" Akca dojedzie do szpitala, gdzie Yaman i Nana będą czuwać przy Yusufie. Ale na szczęście, chłopcu nie będzie grozić żadne niebezpieczeństwo, przez co Kirimli poprosi ciotkę, aby wyszli z jego sali na słowo. Tym bardziej, że będzie miał do niej pewien interes, w którym ona oczywiście zgodzi mu się pomóc, gdy dowie się, o co chodzi!

- Potrzebuje pomocy. Dziś się oświadczę. Dowiedz się, czy Nana ma jakieś marzenie - poprosi ją Yaman.

W 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman zostawi ciotkę z Naną, która podstępem zapyta ją o wymarzone oświadczyny. Oczywiście, Akca nie powie jej, że to Yaman planuje poprosić ją o rękę, aby niczego się nie domyśliła i się przed nią otworzyła, co jej się uda. Choć Maryam zrobi się przykro, że tak naprawdę wcale nie chodzi o nią. Jednak nie będzie mieć racji!

Yaman i Akca odegrają scenkę przed Naną w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Chwilę później w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli już wróci i podpyta ciotkę o efekty. A ona oczywiście go nie zawiedzie, gdyż zdoła wyciągnąć z Nany, że nie oczekuje ona nic wyjątkowego, gdyż już sam fakt oświadczyn właśnie taki dla niej będzie. I od razu przekaże to Yamanowi.

- Dowiedziałaś się czegoś? - spyta ją Yaman.

- Nie ma szczególnych wymagań. Czeka na twoje słowa jak wyschnięta ziemia na wodę. Nie trać czasu i nie każ jej czekać - poleci mu ciotka.

W tym momencie w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" na korytarz wyjdzie także i Nana, gdy Yusuf poprosi ich o wafelka. Jednak, gdy zobaczy ich razem, od razu się zatrzyma i zacznie wysłuchiwać się ich rozmowie, w której Yaman da ciotce jasno do zrozumienia, że nie zamierza oświadczać się Nanie, bo w jego ocenie w ogóle nie będą do siebie pasować.

- Małżeństwo to najlepsza droga. Nie trać więcej czasu - powie mu Akca.

- Nie, ciociu, to nie dla niej. Jesteśmy jak dzikie konie. Małżeństwo byłoby jak uprząż. Trzeba przeżywać uczucia. Nieważne jak długo - wyzna jej Yaman, czym ogromnie zrani Nanę.

Nana da się podejść Yamanowi i Akcy w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" urażona Nana odejdzie, a Yaman i Akca wymienią pojednawcze spojrzenia, bo ich plan się powiedzie. A Maryam usłyszy wszystko tak, jak miała, dzięki czemu w ogóle nie będzie się spodziewać, że Kirimli chce jej się oświadczyć.

I dzięki temu będzie mieć tą niespodziankę, gdyż niczego nie będzie świadoma. Do tego stopnia, że w 825 odcinku serialu "Dziedzictwo" po słowach Yamana, Nana zda sobie sprawę, że nie ma już na co liczyć z jego strony i postanowi wrócić do Gruzji!

15