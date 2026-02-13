Dziedzictwo, odcinek 838: Nana i Yaman zatwierdzą termin ślubu w urzędzie! Staną się małżeństwem tylko pod jednym warunkiem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 838 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yaman w końcu nie tylko ustalą ostateczną datę swojego ślubu, ale także już oficjalnie zatwierdzą ją w urzędzie. Narzeczeni wreszcie zgodnie wybiorą pasujący im obojgu termin, który wcale nie będzie tak odległy, jak początkowo chciała Maryam z uwagi na swoje obawy, że po ślubie wszystko może się między nimi zmienić, bo Kirimli już nie będzie jej kochał jak dawniej. Ale narzeczony zapewni ją, że tak nie będzie.

I stąd w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" narzeczeni zdecydują się pobrać tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. A Nana wciąż nie będzie mogła uwierzyć w swoje szczęście!

- Trzeciego sierpnia naprawdę staniemy się małżonkami? - spyta z niedowierzaniem szczęśliwa Nana.

Nana spełni warunek Yamana w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tyle tylko, że aby tak się stało będzie musiała w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" spełnić jeszcze jeden, ale jakże ważny warunek! I oczywiście obieca nie zawieźć w tej kwestii Yamana!

- Tak, o ile nie uciekniesz - zażartuje Yaman.

- Czyli 3 sierpnia 2024 roku będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ślubu? A w 2025 drugą? A w dwa tysiące… - zacznie wyliczać Maryam, ale Kirimli w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" wejdzie jej w słowo - Będziemy świętować każdego trzeciego sierpnia, dopóki nie zaczniemy o tym zapominać przez starość.

Tak narzeczeni będą świętować w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wyzna Yamanowi miłość, ale poprosi też przy tym ukochanego o jedno. A i on obieca się spełnić jej pragnienie.

- Nawet jeśli moje wspomnienia kiedyś zbledną, tego dnia nie zapomnę... Kocham cię, Yamanie. Kiedy będziesz już starym i siwym dzikusem, nadal będziemy się kłócić, prawda? - spyta z nadzieją.

- Ile tylko będziesz chciała, uparta kozo - zapewni ją ukochany.

W tej chwili w 838 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman postanowi jeszcze to uczuć i zaprosi Nanę na wspólne oblewanie ich daty ślubu, na które narzeczona oczywiście radośnie przystanie.

- Napijemy się salepu? - zaproponuje Yaman.

- O tak! Wypijmy po dwa! - zgodzi się entuzjastycznie Nana.

