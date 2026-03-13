Dziedzictwo: odc. 864 - Nana i Yusuf grzebią w śmieciach, by przeżyć, a mała Doga tęskni za mamą i przestaje jeść

Wydarzenia z odcinka 863 "Dziedzictwa": Nana i Yusuf na celowniku

W 863. epizodzie "Dziedzictwa" Nana z małym Yusufem przemierzali mroczne zaułki Stambułu, z trudem pchając wózek na śmieci, walcząc z zimnem, głodem i zmęczeniem. Zapach jedzenia sprawił, że chłopiec zaczął wspominać domowe ciepło i wspólne posiłki, ale brutalna rzeczywistość szybko dała o sobie znać. Nana starała się go pocieszać, podkreślając, że jej uczucie do niego nigdy się nie zmieni, mimo trudności. W tym samym czasie okrutny przestępca, znany jako Trucizna, zamordował swoich podwładnych za to, że nie znaleźli kobiety i dziecka. Następnie, jak podaje Eska, wysłał kolejnego bandytę z misją ich schwytania. Celem było zabicie Nany i porwanie Yusufa. Trucizna chciał wykorzystać chłopca do zniszczenia rodu Kirimliego. Ścigani nie zdawali sobie sprawy, jak wielkie niebezpieczeństwo się do nich zbliża.

Streszczenie odcinka 864 serialu "Dziedzictwo" - Nana w ukryciu

Pół roku po tragicznych wydarzeniach Nana nadal cierpi po stracie bliskich i domu. Pomimo rozpaczy, stara się zachować siły dla Yusufa, który jest wszystkim, co jej zostało. Żyjąc w skrajnej nędzy na ulicach Stambułu, utrzymują się ze zbierania śmieci. Kiedy ich wózek ulega awarii, Nana wyrusza na poszukiwanie niezbędnych części. Zauważa porzucony wózek na pewnym podwórku, ale dostrzega tam również niebezpiecznie wyglądającego mężczyznę. W panice kobieta ucieka do opuszczonego budynku, gdzie udaje jej się znaleźć odpowiednie koło, ale czuje, że zagrożenie nie minęło. Tymczasem na komisariacie trwają analizy zniknięcia Ferita, który przed pół rokiem zbiegł ze swoją córką Dogą. Volkan utrzymuje z nim tajny kontakt, informując go, że śledztwo utknęło w martwym punkcie, a Ayse jest w fatalnym stanie z powodu straty dziecka. Ferit pozostaje w ukryciu i odmawia powrotu. Mała Doga bardzo tęskni za mamą, jest przygnębiona i nie chce jeść, a próby ojca, by ją pocieszyć, są nieskuteczne. Zdesperowana Ayse nie ustaje w poszukiwaniach, rozwiesza plakaty i choć jej rozpacz rośnie, wciąż wierzy, że odnajdzie córkę.

Gdzie i kiedy można oglądać 864. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Emisja 864. epizodu zaplanowana jest na piątek, 20 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o wyznaczonej porze, mogą nadrobić zaległości, oglądając odcinki w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym opowiada "Dziedzictwo" i kto gra główne role?

Fabuła skupia się na siostrach Seher i Kevser, córkach Yusufa. Ich skromne, ale szczęśliwe życie zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za bogacza z rodziny Kyrymly. Rodzi mu syna, dając mu imię po dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta owdowieje i ciężko choruje. Przed śmiercią prosi Seher o opiekę nad 5-letnim bratankiem. Po śmierci matki chłopiec trafia pod skrzydła surowego Yamana, a Seher robi wszystko, by go odzyskać.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (grający Yusufa)

Gülderen Güler (w roli Kiraz)

Melih Özkaya (komisarz Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako policjantka Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin, siostra Duygu)

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.