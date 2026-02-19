Barwy szczęścia, odcinek 3329: Oliwka zwolni Olę!? Nagle Justin wyskoczy z łamaniem kodeksu pracy!

"Barwy szczęścia" odcinek 3329 - środa, 4.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3329 odcinku „Barw szczęścia” w firmie Oliwki dojdzie do napiętej konfrontacji, która może zakończyć się zwolnieniem Oli. Wszystko zacznie się od rozmów w biurze, podczas których Zbrowska i Zamilska poruszą temat Justina i jego relacji z Reginą (Kamila Kamińska) oraz jego zaangażowania w życie Oli. Ola przypomni, że Skotnicki wspierał ją w czasie choroby i nie zostawił jej w trudnym momencie, co Oliwka skomentuje z przekąsem jako „chodzący ideał”.

Justin urządzi Oliwce pretensje w 3329 odcinku "Barw szczęścia"

Wkrótce potem Justin pojawi się w firmie i zaproponuje Oliwce wspólny lunch, podczas którego zejdą na temat pracy Oli. Gdy zostaną sam na sam, Skotnicki zdecyduje się na szczerość i otwarcie oskarży Zbrowską o złe traktowanie asystentki.

– Ola pracuje po godzinach i dostaje od ciebie telefony nawet w nocy. To nie tylko niefajne, ale też niezgodne z kodeksem pracy – powie Justin (cyt. za ŚwiatSeriali.interia.pl).

Mężczyzna podkreśli, że mówi to jako przyjaciel, który rozumie, jak ważna jest dla Oliwki firma, ale jednocześnie nie chce, by Ola płaciła za to zdrowiem.

– Ja ci nie chcę dopiec, Oliwka. Jesteśmy przyjaciółmi i ja wiem, jaka ta firma jest dla ciebie ważna. Ale to ty jesteś jej właścicielką, a Ola tylko dla ciebie pracuje – doda (cyt. za ŚwiatSeriali.interia.pl).

Ola wyleci z firmy Oliwki?

Słowa Justina mocno dotkną Zbrowską, która poczuje się urażona jego oceną. Choć nie przyzna się do winy, rozmowa skłoni ją do przemyśleń nad relacją z asystentką. Wieczorem Oliwka powie Tomaszowi (Jakub Sokołowski), że musi jeszcze bardziej skupić się na pracy, bo Ola skarży się, że za często zawraca jej głowę sprawami zawodowymi.

Czy Zbrowska uzna, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy z Zamillską i zatrudnienie kogoś nowego? Taka decyzja mogłaby wywołać burzę i całkowicie zmienić sytuację w jej firmie.