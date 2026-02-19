M jak miłość, odcinek 1911: Majka zazdrosna o Mateusza. Spojrzy na niego inaczej, kiedy pojawi się ta dziewczyna - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy w 1911 odcinku "M jak miłość" Majka przejrzy na oczy i dostrzeże wreszcie, że Mateusz Mostowiak to chłopak stworzony dla niej? Niezupełnie, chociaż kiedy w pobliżu pojawi się potencjalna rywalka zaślepiona miłością do Tomka, dziewczyna poczuje nagle uczucie zazdrości. Jak do tego dojdzie, że Mateusz pozna Bognę i co wyniknie z ich spotkania podczas dramatycznej akcji ratunkowej nad rzeką?

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1911: Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Uratuje jej brata przed utonięciem i tak się zacznie ich historia - ZDJĘCIA

Tak w 1911 odcinku "M jak miłość" Mateusz uratuje brata Bogny przed utonięciem

Podczas wycieczki nad rzekę w 1911 odcinku "M jak miłość" Mateusz wskoczy do wody, kiedy zobaczy tonącego chłopca. Zostanie prawdziwym bohaterem, kiedy uratuje Igora (Maksymilian Obst) przed utonięciem. Nie tylko wyciągnie dziecko na brzeg, ale też przeprowadzi reanimację. Igor przeżyje tylko dzięki szybkiej reakcji Mostowiaka. Przy okazji Mateusz pozna siostrę topielca.

Śliczna Bogna z wdzięczności rzuci się bohaterowi na szyję, co nie umknie uwadze Majki, która nagle zrobi się zazdrosna. Nie da jednak po sobie poznać, że coraz bardziej zależy jej na Mostowiaku.

- Dziękuję, dziękuję z całego serca! - powie Bogna, wtulając się w Mateusza.

- Za co?... Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo - odpowie skromnie Mostowiak.

Majka zakocha się w Mateuszu w 1911 odcinku "M jak miłość", kiedy zobaczy go z inną?

Po powrocie na uczelnię Mateusz, Majka i ich przyjaciółka Matylda (Klementyna Lamort) zostaną wezwani przez dowódcę. W 1911 odcinku "M jak miłość" dostaną pochwałę za swój bohaterki czyn, a rektor komendant da im nawet specjalne wyróżnienie. A wieczorem, kiedy Majka razem z Tomkiem zjawi się na treningu drużyny piłkarskiej żołnierzy, nie oderwie wzroku od Mateusza. W końcu poczuje do niego coś więcej? Na to wygląda...

M jak miłość ZWIASTUN. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Ewelina ucieknie ze ślubu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.