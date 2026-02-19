M jak miłość, odcinek 1915: Poród Kasi! Tak przyjdzie na świat córka Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1915 odcinku "M jak miłość" rozpocznie się poród Kasi! Karska nagle zacznie rodzić, ale niestety nie będzie mogła liczyć na pomoc Mariusza, który w tym samym czasie także trafi do szpitala po wypadku. Ale na szczęście, lekarka nie zostanie sama, gdyż z odsieczą znów przyjdzie jej Jakub! Karski nie tylko pomoże byłej żonie dostać się do szpitala, ale także będzie z nią aż do czasu przyjścia na świat ich córeczki Zosi!

Mimo tego, iż w 1915 odcinku "M jak miłość" wciąż nie będzie świadomy tego, że jest ona jego córką, a nie Mariusza, którego akurat w tej chwili zabraknie. Ale wcale nie na długo, bo w końcu i ranny i poturbowany Sanocki dotrze do świeżo upieczonej mamy i jej córeczki.

Mariusz zastąpi Jakuba u boku Kasi tuż po porodzie Zosi w 1915 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1915 odcinku "M jak miłość" Mariusz jednak zjawi się u Kasi i Zosi, czym kompletnie zszokuje Karską. Tym bardziej, że mocno ucierpi w wypadku, co jego narzeczona dostrzeże gołym okiem i to nie tylko na jego twarzy, bo jej ukochany złamie i rękę. Ale najpewniej i tak wypisze się ze szpitala na własne żądanie, aby zobaczyć swoją ukochaną i jej dziecko.

Tym bardziej, że w 1915 odcinku "M jak miłość" i on będzie przekonany, że Kasia urodziła jego córkę, a nie Jakuba, który jej w tym towarzyszył. I dzięki temu ona będzie mogła teraz ściskać w ramionach ich córeczkę. Ale oczywiście, nie powie tego ani Karskiemu, ani tym bardziej Sanockiemu, który tak ogromnie będzie cieszył się z nieswojego dziecka!

Karska wciąż będzie ukrywać prawdę w sprawie ojcostwa swojej córeczki w 1915 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że Kasia nie powie im prawdy ani przed narodzinami córeczki Zosi w 1915 odcinku "M jak miłość", ani tuż po nich, gdyż wciąż będzie okłamywać zarówno Jakuba, jak i Mariusza. Tym bardziej w perspektywie ich zbliżającego się ślubu, do którego dojdzie już po przyjściu dziecka na świat, bo Karska oczywiście zgodzi się wyjść za Sanockiego.

Ale czy po ślubie Kasi i Mariusza w kolejnych odcinkach "M jak miłość" sielanka się skończy, a prawda w końcu wyjdzie na jaw? Czy przyczyni się do tego Zosia? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

