M jak miłość, odcinek 1917: Andrzej wmiesza się w rozwód bandyty Jabłońskiego. Połączy siły z Kamilem i zniszczą kryminalistę?

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1917 odcinku "M jak miłość" sprawa gangstera Jabłońskiego powróci ze zdwojoną siłą. Tym razem nie tylko Kamil znajdzie się w centrum wydarzeń, ale także Budzyński. Wszystko za sprawą nagłego kontaktu ze strony byłej ukochanej prawnika, Pauliny...

Budzyński wciągnięty w brudną grę z Jabłońskim w 1917 odcinku "M jak miłość"

Konflikt między Kamilem a Jabłońskim zaczął się w poprzednich odcinkach "M jak miłość". Kamil został brutalnie pobity na ulicy przez zbirów wynajętych przez bandytę, bo nie zgodził się reprezentować jego interesów, a dodatkowo pomógł konkurentowi Jabłońskiego, Marczakowi (Michał Pietrzak).

Po tym ataku życie Gryca i jego bliskich znalazło się w poważnym zagrożeniu, a jego ukochana Anita (Melania Grzesiewicz) odkryła w domu pustą łuskę od naboju, wyraźną groźbę ze strony kryminalisty. Właśnie ten dramatyczny konflikt buduje tło dla wydarzeń 1917 odcinka, w którym Jabłoński ponownie pokaże swoje brutalne oblicze. Tym razem w całe zamieszanie zostanie uwikłany także mąż Magdy (Anna Mucha).

Andrzej w środku zamieszania przy rozwodzie Jabłońskiego

Już w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina, czyli była ukochana Andrzeja z przeszłości, niespodziewanie skontaktuje się z Budzyńskim i wyzna, że chce rozwodu. Poprosi go, aby został jej prawnikiem. Szybko wyjdzie na jaw, że jej mężem jest Igor Jabłoński, brutalny gangster, który wcześniej terroryzował Kamila. Budzyński, choć nie ma zamiaru wchodzić w konflikt, zostanie wciągnięty w dramatyczną sytuację, w której stawką jest bezpieczeństwo dawnej ukochanej.

Pojawienie się Pauliny i rozwód z Jabłońskim w 1917 odcinku to powrót wątku miłosnego sprzed lat. Fani serialu zobaczą, jak Andrzej i Kamil wspólnie stawią czoła gangsterowi, a dawne uczucia między Budzyńskim i Pauliną wplecione zostaną w niebezpieczne rozgrywki z przeszłości. Kto wygra to starcie? Jabłoński z pewnością nie powiedział ostatniego słowa.