M jak miłość, odcinek 1915: Jakub z Kasią przy porodzie! Nie zobaczy córki po narodzinach, bo Mariusz mu nie pozwoli? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie jest już tajemnicą, jak w 1915 odcinku "M jak miłość" przebiegnie poród Kasi. Jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl podawaliśmy, że Kasia zacznie rodzić w dramatycznych okolicznościach, Mariusz będzie miał wypadek i nie będzie mogła liczyć na jego obecność przy narodzinach dziecka. Zupełnie jakby zadziałało przeznaczenie, bo przecież Sanocki nie jest biologicznym ojcem. Kasia oszukała jego i Jakuba, sfałszowała wynik testu DNA na ojcostwo.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1915: Jakub po porodzie Kasi nie dowie się, że Zosia to jego córka! Dopiero, kiedy będzie potrzebna krew dla dziecka pozna prawdę?

Poród Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" z udziałem Jakuba Karskiego!

W trudnych chwilach porodu Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" u boku byłej żony stanie na nowo Jakub. To Karski zawiezie rodzącą do szpitala, otoczy ją opieką, znajdzie odpowiednie słowa, żeby Kasię wspierać. Dla świeżo upieczonej matki poród będzie ciężkim przeżyciem. Silny ból, strach o to, czy dziecko urodzi się zdrowe, a do tego dojdzie jeszcze lęk, że jakiś cudem Jakub domyśli się, że to on jest ojcem jej córki. Karski udowodni Kasi, że w tak ważnych momentach, może na niego liczyć, że nie żywi już do niej żalu za to, że go zostawiła i teraz urodzi dziecko Mariusza.

Czy Jakub w 1915 odcinku "M jak miłość" zobaczy swoje dziecko po narodzinach?

Czy Jakub w 1915 odcinku "M jak miłość" zobaczy swoje dziecko po porodzie? Czy Kasia pozwoli mu choć raz spojrzeć na małą Zosię, która przyjdzie na świat zdrowa i śliczna, nie wyglądając wcale na noworodka! Co prawda Karski zostanie przy Kasi aż do chwili, kiedy ich córeczka się urodzi, ale potem nie będzie miał okazji jej poznać. Postara się o to Mariusz, który nie będzie odstępował ukochanej na krok. Nadal przekonany, że to on jest ojcem Zosi!

Kiedy w "M jak miłość" Jakub dowie się, że Zosia to jego córka?

Kiedy i jak Jakub dowie się, że Kasia go oszukała, że Zosia to jego córka? Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wiosną. Ale może być i tak, że prawda wyjdzie na jaw dopiero pod koniec tego sezonu przed przerwą wakacyjną.

