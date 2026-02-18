Barwy szczęścia, odcinek 3320: Przykry finał ślubu Asi i Huberta! Złożą przysięgę i wtedy wkroczy były panny młodej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 ŚLUB ASI I HUBERTA - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3320 odcinku „Barw szczęścia” Asia i Hubert spełnią swoje marzenie o kameralnym ślubie w ogrodzie. Zakochani zdecydują się na ceremonię w miejscu, które od dawna jest dla nich symbolem domu i bezpieczeństwa. Niestety już wiadomo, że uroczystość ślubna w ogrodzie przy Zacisznej nie przebiegnie tak, jakby sobie tego życzyli zakochani.

Ślub Asi i Huberta w 3320 odcinku "Barw szczęścia"

– To najpiękniejszy dzień w moim życiu…

– W moim też… – wyznają sobie, nie kryjąc wzruszenia.

Od samego rana atmosferę rozładowywać będzie Marysia (Nina Szumowska), która zasypie dorosłych pytaniami o nietypowy ślub.

– A taki ślub w ogrodzie to będzie ważny?

– Oczywiście!

– Ale dlaczego tutaj?

– Bo ten dom to dla mnie najważniejsze miejsce na ziemi… Zwłaszcza, kiedy ty tu jesteś!

Jej radość tylko podkreśli, jak ważnym dniem dla całej rodziny stanie się ten moment. Natomiast podczas ceremonii liczyć się będzie już tylko miłość. Asia i Hubert złożą sobie poruszającą przysięgę.

– …i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe…

Były Asi przerwie ślubne szczęście. Daniel pojawi się podczas ceremonii w 3320 odcinku "Barw szczęścia"

Kilka godzin później w 3320 odcinku „Barw szczęścia” uśmiech nagle zniknie z twarzy Asi. Na Zacisznej pojawi się bowiem mężczyzna, którego młoda para absolutnie się nie spodziewała.

– O nie… - jęknie Asia, spoglądając na nieoczekiwanego gościa.

– Co się stało?... Kto to jest?

– Daniel… Mój były!…

Nieproszony gość okaże się ojcem Emila. Jego niespodziewana wizyta w dniu ślubu wywoła konsternację i napięcie, rzucając cień na idealną uroczystość. W jakim celu Daniel zjawi się u Pyrków właśnie tego dnia? Czy jego obecność wpłynie na świeżo zawarte małżeństwo Asi i Huberta? To prawdopodobnie początek nowego wątku.