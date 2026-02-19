„Panna młoda” (Gelin) odcinek 30 – wtorek, 24.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Wizyta w klinice stanie się dla Hancer i Cihana przełomowym momentem. Oboje pojawią się w gabinecie doktor Füsun Kaby, by oficjalnie rozpocząć starania o dziecko metodą in vitro.

Tak Hancer zajdzie w ciążę? Wizyta z Cihanem w klinice mocno ją zestresuje

Cihan podczas wizyty u lekarki bez wahania oznajmi.

— Chcemy mieć dziecko dzięki zapłodnieniu in vitro — a jego żona tylko nerwowo spuści wzrok.

Lekarka przeanalizuje wyniki badań i uspokoi parę.

— Nie ma tu żadnych nieprawidłowości. Jest pani całkowicie zdrowa. U pana również nie widzę powodów do niepokoju — powie spokojnie, choć doda, że procedura nie jest tak prosta, jak się wydaje.

Cihan będzie nalegał na dodatkowe testy.

— Chcę je powtórzyć. Nie chcę żadnych przeoczeń — podkreśli stanowczo, pokazując, jak bardzo zależy mu na potomku.

Füsun zapyta, czy próbowali zajść w ciążę naturalnie. Cisza, która zapadnie w gabinecie, zdradzi więcej niż słowa. Lekarka szybko zrozumie sytuację i doda.

— Rozumiem waszą decyzję. Odpowiedzialność za nią spoczywa jednak na was.

Najtrudniejsza część rozmowy dopiero nadejdzie, gdy doktor zacznie tłumaczyć Hancer szczegóły procedury.

— Konieczne będzie pobranie komórek jajowych. To zabieg. W pani sytuacji może być to delikatny temat — uprzedzi.

Dziewczyna zblednie.

— Czy to groźne? — zapyta drżącym głosem, a Cihan spróbuje zakończyć wizytę, widząc jej stan.

Choć lekarka zapewni, że szanse powodzenia są wysokie i że w przyszłości Cihan może trzymać w ramionach nawet więcej niż jedno dziecko, Hancer opuści klinikę przytłoczona i pełna wątpliwości.

Tymczasem za kulisami Beyza będzie obserwować rozwój sytuacji z niepokojem i złością. Gdy skontaktuje się z lekarką, dowie się, że Füsun nie zamierza ryzykować swojej reputacji. Beyza jednak nie odpuści i spróbuje ją zaszantażować, by wpłynąć na leczenie Hancer.

Groźby Beyzy

— Jedno moje słowo wystarczy, żeby twoje zdjęcie znalazło się na pierwszych stronach gazet — zagrozi, dając jasno do zrozumienia, że zrobi wszystko, by pozbyć się rywalki.

Czy Cihan dopnie swego i doprowadzi do in vitro, mimo wątpliwości żony? Czy Beyza rzeczywiście zdoła wpłynąć na przebieg leczenia i zniszczyć marzenia Hancer o dziecku? Odpowiedzi przyniesie 30. odcinek „Panny młodej” i kolejne.