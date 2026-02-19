Panna młoda, odcinek 30: Cihan i Hancer u lekarki postarają się o dziecko. To nie będzie takie proste - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-02-19 15:06

W 30 odcinku serialu „Panna młoda” Cihan i Hancer wybiorą się do kliniki, by rozpocząć procedurę zapłodnienia in vitro. Cihan uzna, że to jedyna droga, skoro po ślubie nie dojdzie między nimi do zbliżenia. Lekarka uspokoi ich, że oboje są zdrowi, ale rozmowa szybko okaże się bardziej skomplikowana, niż Hancer się spodziewa. Dziewczyna zacznie się wahać, a Cihan będzie naciskał, by dopiąć wszystko do końca. Tymczasem Beyza potajemnie będzie knuła własny plan i spróbuje wpłynąć na przebieg leczenia.

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 30 – wtorek, 24.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Wizyta w klinice stanie się dla Hancer i Cihana przełomowym momentem. Oboje pojawią się w gabinecie doktor Füsun Kaby, by oficjalnie rozpocząć starania o dziecko metodą in vitro.

Tak Hancer zajdzie w ciążę? Wizyta z Cihanem w klinice mocno ją zestresuje

Cihan podczas wizyty u lekarki bez wahania oznajmi.

— Chcemy mieć dziecko dzięki zapłodnieniu in vitro — a jego żona tylko nerwowo spuści wzrok.

Lekarka przeanalizuje wyniki badań i uspokoi parę.

Nie ma tu żadnych nieprawidłowości. Jest pani całkowicie zdrowa. U pana również nie widzę powodów do niepokoju — powie spokojnie, choć doda, że procedura nie jest tak prosta, jak się wydaje.

Cihan będzie nalegał na dodatkowe testy.

Chcę je powtórzyć. Nie chcę żadnych przeoczeń — podkreśli stanowczo, pokazując, jak bardzo zależy mu na potomku.

Füsun zapyta, czy próbowali zajść w ciążę naturalnie. Cisza, która zapadnie w gabinecie, zdradzi więcej niż słowa. Lekarka szybko zrozumie sytuację i doda.

— Rozumiem waszą decyzję. Odpowiedzialność za nią spoczywa jednak na was.

Najtrudniejsza część rozmowy dopiero nadejdzie, gdy doktor zacznie tłumaczyć Hancer szczegóły procedury.

Konieczne będzie pobranie komórek jajowych. To zabieg. W pani sytuacji może być to delikatny temat — uprzedzi.

Dziewczyna zblednie.

— Czy to groźne? — zapyta drżącym głosem, a Cihan spróbuje zakończyć wizytę, widząc jej stan.

Choć lekarka zapewni, że szanse powodzenia są wysokie i że w przyszłości Cihan może trzymać w ramionach nawet więcej niż jedno dziecko, Hancer opuści klinikę przytłoczona i pełna wątpliwości.

Tymczasem za kulisami Beyza będzie obserwować rozwój sytuacji z niepokojem i złością. Gdy skontaktuje się z lekarką, dowie się, że Füsun nie zamierza ryzykować swojej reputacji. Beyza jednak nie odpuści i spróbuje ją zaszantażować, by wpłynąć na leczenie Hancer.

Groźby Beyzy

— Jedno moje słowo wystarczy, żeby twoje zdjęcie znalazło się na pierwszych stronach gazet — zagrozi, dając jasno do zrozumienia, że zrobi wszystko, by pozbyć się rywalki.

Czy Cihan dopnie swego i doprowadzi do in vitro, mimo wątpliwości żony? Czy Beyza rzeczywiście zdoła wpłynąć na przebieg leczenia i zniszczyć marzenia Hancer o dziecku? Odpowiedzi przyniesie 30. odcinek „Panny młodej” i kolejne. 