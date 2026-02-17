Panna młoda, odcinki 23-28. Kolejne starcie Cihana z Hancer. Przebiegła Beyza sfinguje wypadek! Streszczenia odcinków od 16.02 do 21.02.2026

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 23 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yasemin i Engin starają się pomóc Hancer (Talya Çelebi), która opuściła właśnie dom Cihana (Cenay Türksever). Tymczasem mężczyzna już myśli o rozwodzie. W rezydencji dochodzi do kłótni. Mukadder chce, by Derya zniknęła jej z oczu. Cemil zostaje przewieziony przez policję na posterunek.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 24 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yasemin stara się doradzić Hancer w trudnych chwilach. Engin zamierza wyciągnąć Cemila z aresztu. Yonca domaga się pieniędzy od Beyzy. Pomiędzy Nusretem a Mukadder dochodzi do kłótni o sytuację dziewczyny.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 25 - środa, 18.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin postanawia pomóc bratu Hancer, który został zatrzymany. Ta zastanawia się, czy powiedzieć o wszystkim krewnemu. Tymczasem Cihan zarzuca Enginowi zdradę. Fadime znajduje torbę z pieniędzmi.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 26 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Pomiędzy Enginem i Cihanem dochodzi po kłótni, po której drugi z mężczyzn postanawia odejść z firmy. Nieoczekiwanie przyjeżdża on jednak po Hancer i zabiera ją do domu. Chory Cemil ponownie traci przytomność. Mukadder urządza Hancer awanturę.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 27 - piątek, 20.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza jest zła na Mukadder, która jej zdaniem uległa w sprawie Hancer. Tymczasem Sinem chce się zaprzyjaźnić z dziewczyną. Yasemin i Engin niebawem odwiedzają Hancer. Beyza symuluje upadek i kontuzję nogi.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 28 - sobota, 21.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer rani się w palec. Opatruje ją Cihan. Kiedy Derya przyjeżdża do szwagierki po kartę płatniczą, odwiedza także Mukadder. Konfrontacja nie przebiega zbyt spokojnie. Dochodzi również do kolejnego spięcia Cihana z Hancer.