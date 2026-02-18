Wydarzenia z poprzedniego odcinka wstrząsnęły widzami. Zeynep dopiero co odkryła, że spodziewa się dziecka, a chwilę później jej świat legł w gruzach. Została uprowadzona na zlecenie bezwzględnej Songul, która nie cofnie się przed niczym. Halil natychmiast ruszył w pościg za żoną, wiedząc, że każda sekunda jest na wagę złota. Sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że ranna Zeynep, mimo własnego cierpienia, próbowała jeszcze pomagać ukochanemu. Czy ich miłość przetrwa tę próbę?

„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366

W najnowszym odcinku dramaturgia osiąga punkt krytyczny. Halil desperacko próbuje dotrzeć do Zeynep, która z każdą chwilą opada z sił. Kobieta jest wycieńczona i traci wiarę w ocalenie. Dochodzi do momentu, który z pewnością wyciśnie łzy z oczu widzów – Zeynep, przekonana, że nie przeżyje, żegna się z mężem. Czy to naprawdę jej ostatnie chwile? W tym samym czasie na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety Songul, która szantażem zmusza Arzu do kradzieży biżuterii. Bezwzględna kobieta znajduje też sposób, by powstrzymać Halila. Jak zakończy się ten koszmar?

„Wichrowe wzgórze” - kiedy i gdzie oglądać?

Losy bohaterów można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Ten pełen napięcia, 366. odcinek, zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, stacja przygotowała alternatywę – wszystkie epizody dostępne są również online w serwisie TVP VOD.

„Wichrowe wzgórze” - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecka produkcja, która podbiła serca polskich widzów. Opowieść o Zeynep, dziewczynie z wyższych sfer, i Halilu, mszczącym się za śmierć rodziców, to historia pełna skrajnych emocji i zwrotów akcji. Gdy okazuje się, że ukochana Halila pochodzi z rodziny jego wrogów, rodzi się konflikt, który zdaje się nie mieć rozwiązania. Czy uczucie okaże się silniejsze od nienawiści?

W obsadzie serialu znaleźli się:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)