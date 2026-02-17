Spis treści
Emocje po wydarzeniach z 364. odcinka wciąż nie opadły. Przypomnijmy: Halil, dotrzymując słowa danego ukochanej, celowo dał się zamknąć w areszcie. W tym samym czasie pętla zacisnęła się wokół Fikreta, który wpadł podczas próby sprzedaży biżuterii Songul. Jego zeznania okazały się kluczowe dla odzyskania wolności przez Zeynep. Niestety, upokorzona i błąkająca się po ulicach Songul poprzysięgła krwawą zemstę, która teraz wchodzi w decydującą fazę.
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 365
W najnowszym epizodzie czeka nas prawdziwy rollercoaster uczuć. Zeynep dowiaduje się o błogosławionym stanie, jednak zamiast świętować, musi walczyć o przetrwanie. Dziewczyna pada ofiarą porwania zleconego przez mściwą Songul. Halil natychmiast rusza w pościg, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Prawda dociera do niego w najgorszy możliwy sposób – podczas rozmowy telefonicznej porywaczka informuje go o ciąży żony. Ranna i przerażona Zeynep mimo bólu próbuje pomóc mężowi w akcji ratunkowej.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Fani tureckiej produkcji muszą przygotować się na ogromną dawkę napięcia. Serial emitowany jest w dni powszednie o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Ten konkretny, pełen dramatyzmu 365. odcinek zobaczymy we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Dla spóźnialskich pozostaje opcja nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.
Warto wspomnieć o ciekawostkach z planu. Jak donosi serwis Eska, odtwórczyni głównej roli, Cemre Arda, trafiła do obsady zupełnym przypadkiem, co dodaje całej produkcji niezwykłego kolorytu.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to historia, która skradła serca polskich widzów. Opowiada o losach Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, mężczyzny naznaczonego traumą i pragnieniem odwetu za śmierć rodziców. Ich relacja, pełna konfliktów i namiętności, rodzi pytanie: czy miłość jest w stanie uleczyć rany z przeszłości? W głównych rolach występują ulubieńcy publiczności.
Oto lista aktorów, których zobaczymy na ekranie:
- Jako Halil Fırat występuje Gökberk Yıldırım
- W postać Zeynep Aslanlı wciela się Cemre Arda
- Rolę Yusufa odgrywa Enes Özdemir
- Jako Gülce pojawia się İlkay Güz Bozkurt
- Postać Zümrüt kreuje Selma Kutluğ
- W rolę Songül wciela się Dilek Aba
- Jako Selma Aslanlı występuje Sena Pehlivan
- Tülay Aslanlı gra Zeynep Serpil Bozkurt
- Postać Merve Aslanlı odgrywa İlayda Sumak
- W rolę Cemila wciela się Adem Bal
- Jako Canan występuje Hilal Kuvvet
- Postać Asu kreuje Ezgi Dalgıç
- Rolę Gülhan Fırat gra Sude Oduncu
- Jako Tekin pojawia się Furkan Bozkurt
- W postać Erena wciela się Serdar Yusuf Şen
- Rolę Feyyaza odgrywa Tarık Tiryakioğlu
- Jako Şehnaz występuje Gülşah Susam
- Postać Hakana kreuje Arda Şanlı
- W rolę Ferihy wciela się Ecem Yüceşakar