Emocje po wydarzeniach z 364. odcinka wciąż nie opadły. Przypomnijmy: Halil, dotrzymując słowa danego ukochanej, celowo dał się zamknąć w areszcie. W tym samym czasie pętla zacisnęła się wokół Fikreta, który wpadł podczas próby sprzedaży biżuterii Songul. Jego zeznania okazały się kluczowe dla odzyskania wolności przez Zeynep. Niestety, upokorzona i błąkająca się po ulicach Songul poprzysięgła krwawą zemstę, która teraz wchodzi w decydującą fazę.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 365

W najnowszym epizodzie czeka nas prawdziwy rollercoaster uczuć. Zeynep dowiaduje się o błogosławionym stanie, jednak zamiast świętować, musi walczyć o przetrwanie. Dziewczyna pada ofiarą porwania zleconego przez mściwą Songul. Halil natychmiast rusza w pościg, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Prawda dociera do niego w najgorszy możliwy sposób – podczas rozmowy telefonicznej porywaczka informuje go o ciąży żony. Ranna i przerażona Zeynep mimo bólu próbuje pomóc mężowi w akcji ratunkowej.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani tureckiej produkcji muszą przygotować się na ogromną dawkę napięcia. Serial emitowany jest w dni powszednie o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Ten konkretny, pełen dramatyzmu 365. odcinek zobaczymy we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Dla spóźnialskich pozostaje opcja nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.

Warto wspomnieć o ciekawostkach z planu. Jak donosi serwis Eska, odtwórczyni głównej roli, Cemre Arda, trafiła do obsady zupełnym przypadkiem, co dodaje całej produkcji niezwykłego kolorytu.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to historia, która skradła serca polskich widzów. Opowiada o losach Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, mężczyzny naznaczonego traumą i pragnieniem odwetu za śmierć rodziców. Ich relacja, pełna konfliktów i namiętności, rodzi pytanie: czy miłość jest w stanie uleczyć rany z przeszłości? W głównych rolach występują ulubieńcy publiczności.

Oto lista aktorów, których zobaczymy na ekranie:

Jako Halil Fırat występuje Gökberk Yıldırım

W postać Zeynep Aslanlı wciela się Cemre Arda

Rolę Yusufa odgrywa Enes Özdemir

Jako Gülce pojawia się İlkay Güz Bozkurt

Postać Zümrüt kreuje Selma Kutluğ

W rolę Songül wciela się Dilek Aba

Jako Selma Aslanlı występuje Sena Pehlivan

Tülay Aslanlı gra Zeynep Serpil Bozkurt

Postać Merve Aslanlı odgrywa İlayda Sumak

W rolę Cemila wciela się Adem Bal

Jako Canan występuje Hilal Kuvvet

Postać Asu kreuje Ezgi Dalgıç

Rolę Gülhan Fırat gra Sude Oduncu

Jako Tekin pojawia się Furkan Bozkurt

W postać Erena wciela się Serdar Yusuf Şen

Rolę Feyyaza odgrywa Tarık Tiryakioğlu

Jako Şehnaz występuje Gülşah Susam

Postać Hakana kreuje Arda Şanlı

W rolę Ferihy wciela się Ecem Yüceşakar