Wichrowe wzgórze, odcinek 365: Ciężarna Zeynep porwana. Halil przeżyje prawdziwy koszmar

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-17 14:36

To miał być moment pełen radości, a zamienił się w bezwzględną walkę o życie. W 365. odcinku „Wichrowego wzgórza” Zeynep odkrywa, że zostanie matką, ale los zadaje jej okrutny cios. Bezwzględna Songul realizuje swój przerażający plan. Czy Halil zdąży uratować ciężarną żonę, zanim dojdzie do najgorszego?

Emocje po wydarzeniach z 364. odcinka wciąż nie opadły. Przypomnijmy: Halil, dotrzymując słowa danego ukochanej, celowo dał się zamknąć w areszcie. W tym samym czasie pętla zacisnęła się wokół Fikreta, który wpadł podczas próby sprzedaży biżuterii Songul. Jego zeznania okazały się kluczowe dla odzyskania wolności przez Zeynep. Niestety, upokorzona i błąkająca się po ulicach Songul poprzysięgła krwawą zemstę, która teraz wchodzi w decydującą fazę.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 365

W najnowszym epizodzie czeka nas prawdziwy rollercoaster uczuć. Zeynep dowiaduje się o błogosławionym stanie, jednak zamiast świętować, musi walczyć o przetrwanie. Dziewczyna pada ofiarą porwania zleconego przez mściwą Songul. Halil natychmiast rusza w pościg, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Prawda dociera do niego w najgorszy możliwy sposób – podczas rozmowy telefonicznej porywaczka informuje go o ciąży żony. Ranna i przerażona Zeynep mimo bólu próbuje pomóc mężowi w akcji ratunkowej.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani tureckiej produkcji muszą przygotować się na ogromną dawkę napięcia. Serial emitowany jest w dni powszednie o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Ten konkretny, pełen dramatyzmu 365. odcinek zobaczymy we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Dla spóźnialskich pozostaje opcja nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.

Warto wspomnieć o ciekawostkach z planu. Jak donosi serwis Eska, odtwórczyni głównej roli, Cemre Arda, trafiła do obsady zupełnym przypadkiem, co dodaje całej produkcji niezwykłego kolorytu.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to historia, która skradła serca polskich widzów. Opowiada o losach Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, mężczyzny naznaczonego traumą i pragnieniem odwetu za śmierć rodziców. Ich relacja, pełna konfliktów i namiętności, rodzi pytanie: czy miłość jest w stanie uleczyć rany z przeszłości? W głównych rolach występują ulubieńcy publiczności.

Oto lista aktorów, których zobaczymy na ekranie:

  • Jako Halil Fırat występuje Gökberk Yıldırım
  • W postać Zeynep Aslanlı wciela się Cemre Arda
  • Rolę Yusufa odgrywa Enes Özdemir
  • Jako Gülce pojawia się İlkay Güz Bozkurt
  • Postać Zümrüt kreuje Selma Kutluğ
  • W rolę Songül wciela się Dilek Aba
  • Jako Selma Aslanlı występuje Sena Pehlivan
  • Tülay Aslanlı gra Zeynep Serpil Bozkurt
  • Postać Merve Aslanlı odgrywa İlayda Sumak
  • W rolę Cemila wciela się Adem Bal
  • Jako Canan występuje Hilal Kuvvet
  • Postać Asu kreuje Ezgi Dalgıç
  • Rolę Gülhan Fırat gra Sude Oduncu
  • Jako Tekin pojawia się Furkan Bozkurt
  • W postać Erena wciela się Serdar Yusuf Şen
  • Rolę Feyyaza odgrywa Tarık Tiryakioğlu
  • Jako Şehnaz występuje Gülşah Susam
  • Postać Hakana kreuje Arda Şanlı
  • W rolę Ferihy wciela się Ecem Yüceşakar
Wichrowe wzgórze odc. 365 - wtorek 24 lutego
Galeria zdjęć 9