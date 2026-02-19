Dziedzictwo, odcinek 842: Yaman jest przekonany, że Trucizna nie żyje. On szykuje zasadzkę

Joanna Dembek
2026-02-19 12:34

Wydawało się, że najgorsze już minęło, a Yaman Kyrymly w końcu może odetchnąć z ulgą. Nic bardziej mylnego. W 842. odcinku "Dziedzictwa" bohater wpadnie w misternie utkaną sieć kłamstw, będąc przekonanym o śmierci swojego wroga. Czy Nana zdąży ostrzec ukochanego przed nadciągającą katastrofą? Emocje sięgną zenitu, a jedna szczera rozmowa Ferita i Ayse doprowadzi do wściekłości kogoś trzeciego.

Fani tureckiego hitu wstrzymują oddech. Yaman, zmylony przez przebiegłego Truciznę, żyje w błogim przekonaniu, że jego śmiertelny wróg został ostatecznie pokonany. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że spreparowane dowody to tylko zasłona dymna, a niebezpieczeństwo jest bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej. Jedyną osobą, która zachowuje czujność w tej napiętej sytuacji, jest Nana. Kobieta z niepokojem obserwuje zachowanie Acara i nabiera podejrzeń co do jego intencji. Choć intuicja podpowiada jej, że szykuje się prawdziwy dramat, postanawia wstrzymać się z alarmowaniem ukochanego do momentu zdobycia twardych dowodów.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Kulisy intrygi i bolesne rozstania

Tymczasem na drugim planie rozgrywają się równie burzliwe sceny. Ferit i Ayse decydują się na niezwykle trudną, szczerą rozmowę. Para postanawia zakończyć swój romantyczny związek i rozstać się w przyjaźni. Choć wydaje się to dojrzałym rozwiązaniem, decyzja ta budzi furię Koraya. Z kolei Nese staje się przypadkowym świadkiem tajemniczej transakcji – widzi, jak Basak przekazuje pieniądze Berkayowi. Kobieta natychmiast donosi o wszystkim Volkanowi. Mężczyzna, choć początkowo sceptyczny wobec tej nieprawdopodobnej historii, zaczyna odczuwać, jak w jego sercu kiełkuje ziarno nieufności i podejrzeń.

Gdzie i kiedy oglądać ten hit?

Widzowie, którzy chcą zobaczyć te emocjonujące sceny, muszą zarezerwować sobie czas w środowe popołudnie. 842. odcinek serialu zostanie wyemitowany 25 lutego 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno bieżące jak i zaległe, są dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"?

Produkcja opowiada poruszającą historię dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się przez małżeństwo tej drugiej z członkiem bogatego rodu Kyrymly. Po tragicznej śmierci Kevser, Seher podejmuje walkę o opiekę nad osieroconym siostrzeńcem, 5-letnim Yusufem. Na jej drodze staje jednak bezwzględny i surowy Yaman, stryj chłopca. To opowieść o miłości, nienawiści i walce o rodzinę, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.

W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sıla Türkoğlu (jako Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
  • Gülderen Güler (jako Kiraz)
  • Melih Özkaya (jako Ali)
  • Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
  • İpek Arkan (jako Duygu)
  • Seda Dadaşova (jako Yasemin)
