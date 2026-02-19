Spis treści
Fani tureckiego hitu wstrzymują oddech. Yaman, zmylony przez przebiegłego Truciznę, żyje w błogim przekonaniu, że jego śmiertelny wróg został ostatecznie pokonany. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że spreparowane dowody to tylko zasłona dymna, a niebezpieczeństwo jest bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej. Jedyną osobą, która zachowuje czujność w tej napiętej sytuacji, jest Nana. Kobieta z niepokojem obserwuje zachowanie Acara i nabiera podejrzeń co do jego intencji. Choć intuicja podpowiada jej, że szykuje się prawdziwy dramat, postanawia wstrzymać się z alarmowaniem ukochanego do momentu zdobycia twardych dowodów.
Kulisy intrygi i bolesne rozstania
Tymczasem na drugim planie rozgrywają się równie burzliwe sceny. Ferit i Ayse decydują się na niezwykle trudną, szczerą rozmowę. Para postanawia zakończyć swój romantyczny związek i rozstać się w przyjaźni. Choć wydaje się to dojrzałym rozwiązaniem, decyzja ta budzi furię Koraya. Z kolei Nese staje się przypadkowym świadkiem tajemniczej transakcji – widzi, jak Basak przekazuje pieniądze Berkayowi. Kobieta natychmiast donosi o wszystkim Volkanowi. Mężczyzna, choć początkowo sceptyczny wobec tej nieprawdopodobnej historii, zaczyna odczuwać, jak w jego sercu kiełkuje ziarno nieufności i podejrzeń.
Gdzie i kiedy oglądać ten hit?
Widzowie, którzy chcą zobaczyć te emocjonujące sceny, muszą zarezerwować sobie czas w środowe popołudnie. 842. odcinek serialu zostanie wyemitowany 25 lutego 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno bieżące jak i zaległe, są dostępne online na platformie TVP VOD.
O czym jest serial "Dziedzictwo"?
Produkcja opowiada poruszającą historię dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się przez małżeństwo tej drugiej z członkiem bogatego rodu Kyrymly. Po tragicznej śmierci Kevser, Seher podejmuje walkę o opiekę nad osieroconym siostrzeńcem, 5-letnim Yusufem. Na jej drodze staje jednak bezwzględny i surowy Yaman, stryj chłopca. To opowieść o miłości, nienawiści i walce o rodzinę, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.
W obsadzie serialu znajdują się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin)