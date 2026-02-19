Fani tureckiego hitu wstrzymują oddech. Yaman, zmylony przez przebiegłego Truciznę, żyje w błogim przekonaniu, że jego śmiertelny wróg został ostatecznie pokonany. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że spreparowane dowody to tylko zasłona dymna, a niebezpieczeństwo jest bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej. Jedyną osobą, która zachowuje czujność w tej napiętej sytuacji, jest Nana. Kobieta z niepokojem obserwuje zachowanie Acara i nabiera podejrzeń co do jego intencji. Choć intuicja podpowiada jej, że szykuje się prawdziwy dramat, postanawia wstrzymać się z alarmowaniem ukochanego do momentu zdobycia twardych dowodów.

Kulisy intrygi i bolesne rozstania

Tymczasem na drugim planie rozgrywają się równie burzliwe sceny. Ferit i Ayse decydują się na niezwykle trudną, szczerą rozmowę. Para postanawia zakończyć swój romantyczny związek i rozstać się w przyjaźni. Choć wydaje się to dojrzałym rozwiązaniem, decyzja ta budzi furię Koraya. Z kolei Nese staje się przypadkowym świadkiem tajemniczej transakcji – widzi, jak Basak przekazuje pieniądze Berkayowi. Kobieta natychmiast donosi o wszystkim Volkanowi. Mężczyzna, choć początkowo sceptyczny wobec tej nieprawdopodobnej historii, zaczyna odczuwać, jak w jego sercu kiełkuje ziarno nieufności i podejrzeń.

Gdzie i kiedy oglądać ten hit?

Widzowie, którzy chcą zobaczyć te emocjonujące sceny, muszą zarezerwować sobie czas w środowe popołudnie. 842. odcinek serialu zostanie wyemitowany 25 lutego 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno bieżące jak i zaległe, są dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"?

Produkcja opowiada poruszającą historię dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się przez małżeństwo tej drugiej z członkiem bogatego rodu Kyrymly. Po tragicznej śmierci Kevser, Seher podejmuje walkę o opiekę nad osieroconym siostrzeńcem, 5-letnim Yusufem. Na jej drodze staje jednak bezwzględny i surowy Yaman, stryj chłopca. To opowieść o miłości, nienawiści i walce o rodzinę, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.

W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin)