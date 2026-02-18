Panna młoda, odcinek 31: Hancer przez intrygę Bryzy będzie bezpłodna? Podadzą jej nie ten lek - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 31 – środa, 25.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Beyza pokaże, jak bardzo jest pewna swojego planu. Była żona Cihana w 31 odcinku "Panny młodej" nie przestanie manipulować domownikami rezydencji. Przed surową Mukadder uda, że odpuściła sobie Cihana, ale tak naprawdę trzyma rękę na pulsie. Szczególnie w kwestii ciąży Hancer. Beyza będzie pewna, że ma w garści lekarkę, która źle poprowadzi przygotowania Hancer do zajścia w ciążę. Zamiast in vitro zafunduje jej koszmar.

Pewna siebie Beyza będzie manipulowała ciążą Hancer. Nie dopuści do urodzenia dziecka!

— Lekarka zrobi to, co do niej należy. Dziewczyna o imieniu Hancer przestanie istnieć w tej rezydencji - uzna cwana Beyza. Kiedy Mukadder zauważy jej nagły spokój, zacznie się dziwić, że tak nagle odpuściła sobie Cihana. Mukadder uzna, że kobieta pogodziła się z sytuacją i pozwoli Hancer zajść w ciążę, co w jej przekonaniu ustabilizuje sytuację w rodzinie. Nie będzie wiedziała, że Beyza knuje coś znacznie bardziej okrutnego.

Tymczasem Hancer w 31 odcinku "Panny młodej" zacznie przygotowania do terapii hormonalnej i dostanie strzykawki, które będzie miała sama sobie podawać. Drżącymi palcami weźmie jedną z nich i wyszepcze.

— Nie mogę… naprawdę nie mogę tego zrobić…

Przerażona odłoży igłę, a jej stan zauważy Fadime, która przyniesie jej owoce i spróbuje ją zmusić do jedzenia.

— Jesteś blada jak ściana. Zaraz się rozchorujesz — powie z troską.

— Nie mam apetytu. Nie wcisnę nic w siebie.

Sytuacja dramatycznie się zaostrzy, gdy do domu przyjedzie Mukadder. Kobieta ostro ją skrytykuje.

— Dopóki to dziecko się nie urodzi, masz jedno zadanie: dbać o siebie. Tylko jedno. — Skoro nie potrafisz poradzić sobie sama, pojedziemy do szpitala.

Przerażona dziewczyna zacznie błagać.

— Proszę… dam radę. Zrobię to. Tylko nie wysyłaj mnie nigdzie.

Mukadder zdecyduje, że od tej pory Sinem będzie pilnować terapii i osobiście robić jej zastrzyki.

— Masz mieć pewność, że zastrzyk został zrobiony — nakaże bezlitośnie.

Beyza, obserwując rozwój sytuacji, nie będzie ukrywać satysfakcji. To ona będzie manipulować lekarką i całym procesem, doprowadzając do tego, że Hancer zacznie przyjmować niebezpieczną substancję, myśląc, że przygotowuje się do in vitro. Ci tak naprawdę będzie zawierała podejrzana strzykawka? Lekarka na usługach Beyzy może zniszczyć zdrowie Hancer. Najgorsze jest to, że młoda żona Cihana nie będzie świadoma, co naprawdę jej podają. Beyza będzie chciała odebrać jej szansę na dziecko.