Barwy szczęścia, odcinek 3324: Hubert sprzeda rodzinny dom Pyrków? Iwona postawi brata pod ścianą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3324 - środa, 25.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3324 odcinku "Barw szczęścia" Hubert znajdzie się już w podbramkowej sytuacji, gdy Iwona wciąż będzie nalegać na pieniądze za swoją część domu, a Pyrka nie będzie miał środków, aby ją spłacić. Tym bardziej, że siostra zażąda aż 700 tysięcy, a jego i Asię będzie stać na kredyt w wysokości wyłącznie 500 tysięcy. Ale Pyrka nie zgodzi się przyjąć mniejszej kwoty, gdyż sama będzie mieć nóż na gardle, bo będzie musiała opłacić prawnika w USA, a to będzie swoje kosztować. W związku z czym jej brat znajdzie się w kropce.

Szczególnie, że Agata (Natalia Zambrzycka) nie będzie chciała odkupić z powrotem swojej części, a tym samym pomóc mu spłacić Iwonę. Mimo iż będzie dalej mieszkać w ich rodzinnym domu w przeciwieństwie do reszty rodzeństwa. Ale także będzie chciała się w końcu z niego wyprowadzić i pójść z Ignacym (Olaf Staszkiewicz) na swoje. I w obliczu tych wszystkich okoliczności w 3324 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie już myśleć o sprzedaży rodzinnego domu, czego do tej pory stanowczo chciał uniknąć. Ale już nie będzie miał wyboru!

Postawiony pod ścianą Hubert zacznie myśleć o sprzedaży domu Pyrków w 3324 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że w 3324 odcinku "Barw szczęścia" nadarzy mu się ku temu okazja, gdy Jaworski (Jacek Kałucki) doniesie mu o zatwierdzonym już planie budowy nowej drogi na Zacisznej, która będzie się wiązać z chęcią wykupu części nieruchomości przez dewelopera.

Hubert jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu podzieli się tym pomysłem z Asią, czym w pierwszej chwili mocno ją zszokuje, gdyż do tej pory dla jej męża opcja sprzedaży rodzinnego domu nawet nie wchodziła w grę. Ale pod wpływem nacisków Iwony w 3324 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni!

- Może to znak? Żeby sprzedać dom? Będziemy mogli spłacić Iwonę i kupić coś dla siebie - powie żonie Hubert.

- Przecież ten dom jest w twojej rodzinie od trzech pokoleń - przypomni mu Asia.

- Dom to dom, a rodzina to my - wyzna jej mąż.

Iwona znów pokrzyżuje plany Huberta w 3324 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że już w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Wilk (Adam Szczyszczaj) zorganizuje w Restobarze SezoNovym spotkanie dla mieszkańców, w trakcie którego faktycznie złoży im taką ofertę. Maciej zaproponuje Hubertowi zakup jego rodzinnego domu, a już w 3331 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka spotka się z nim, aby omówić szczegóły! Czy zatem rodzinny dom Pyrków faktycznie zostanie sprzedany i po latach przestanie istnieć?

Choć w 3331 odcinku "Barw szczęścia" rozmowa Pyrki z Wilkiem przebiegnie pomyślnie, to jednak Iwona znów zaskoczy swojego brata, bo wcześniej wystawi na sprzedaż swoje udziały w domu, o czym go nie poinformuje! I wówczas wszystko pokomplikuje się przez nią jeszcze bardziej...

