Barwy szczęścia, odcinek 3331: Dom Huberta do zburzenia! Wilk zażąda tylko działki. Tak go załatwi Iwona, kiedy sprzeda udziały

"Barwy szczęścia" odcinek 3331 - piątek, 6.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Walka Huberta o dom przy Zacisznej w 3331 odcinku "Barw szczęścia" przybierze nieoczekiwany obrót. Spadną na niego kolejne problemy ze sprzedażą, kiedy okaże się, że gmina zatwierdziła plan budowy dwupasmowej drogi w pobliżu ulicy Zacisznej. Pazerny deweloper Wilk wcale nie będzie miał dla mieszkańców korzystnych ofert kupna działek z ich domami, nie ukrywając, że nieruchomości zostaną zburzone pod budowę drogi.
Iwona w 3331 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Huberta 700 tysięcy za dom
Niestety Iwona w 3331 odcinku "Barw szczęścia" będzie naciskała na brata, by odkupił od niej jej część rodzinnego dom, za 700 tysięcy złotych, bo wpakowała się w tarapaty podczas pobytu w USA i pilnie potrzebuje pieniędzy. Huberta czeka równie ostra walka z Wilkiem, gdy inwestor zajrzy na Zaciszną, by porozmawiać o zakupie domu.
Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3336: Ona zamieszka w domu Pyrków! Tak stanie się jego współwłaścicielką - ZDJĘCIA
Taką ofertę kupna domu Pyrków w 3331 odcinku "Barw szczęścia" przedstawi Wilk
Chciwość Wilka w 3331 odcinku "Barw szczęścia" uderzy Pyrkę, bo bez ogródek zakomunikuje mu, że dom przy Zacisznej nie ma aż takiej wartości, jak działka, na której został zbudowany.
- Dom nie przedstawia większej wartości... Właściwie wycenić należałoby samą działkę - zacznie Wilk.
- Proszę nie żartować. Ten dom jest bezwartościowy?
- Półtora miliona - rzuci deweloper, kiedy Hubert zapyta, za ile chce kupić jego dom.
- Niepotrzebnie pan przychodził! Działka i dom są warte 3,5 miliona!
- Są warte tyle, ile ktoś jest gotów zapłacić. A kto panu tyle da za dom przy dwupasmowej drodze?
- To jest dom z duszą i pięknym ogrodem... Trzy i pół miliona to cena rynkowa, uczciwa i moja ostateczna!
- Ja rozumiem te emocje... Dom rodzinny, sentyment. Gdybyśmy mieli doliczyć straty moralne z powodu utraty tego miejsca, nie znaleźlibyśmy godnej kwoty, ale…
- Z mojej perspektywy nie ma żadnego „ale”!
- Szkoda by było, gdyby pan przegapił okazję, którą niektórzy pana sąsiedzi już dostrzegli - uprzedzi Wilk.
- Tylko niektórzy? Może jednak nie ma pan takiego daru przekonywania - zakpi z niego Pyrka.
- I tu otwiera się pole do negocjacji! Jeśli pan mi pomoże przekonać nieprzekonanych, mogę coś dorzucić do mojej oferty… - Wilk spróbuje jeszcze przekupić Huberta, ale na niewiele się to zda.
Agata przeciwko Hubertowi w sprawie sprzedaży domu w 3331 odcinku "Barw szczęścia"
Spryt pazernego Wilka w 3331 odcinku "Barw szczęścia" nie wystarczy, by wygrał z Hubertem! Wcale nie będzie górą. Ale przeciwko bratu wystąpi też Agata (Natalia Zambrzycka), która postanowi nie wtrącać się w jego negocjacje z deweloperem. Bo formalnie rodzinny dom nie jest już Agaty! Swoją część udziałów w nim już dostała.
Przybity Hubert znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, więc zacznie zastanawiać się nad nieuczciwą ofertą Wilka. Nie będzie miał pojęcia, że Iwona w tajemnicy przed nim zamieścił w sieci ogłoszenie o sprzedaży swoich udziałów w domu i znajdzie kupca.