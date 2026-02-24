Barwy szczęścia, odcinek 3331: Dom Huberta do zburzenia! Wilk zażąda tylko działki. Tak go załatwi Iwona, kiedy sprzeda udziały

"Barwy szczęścia" odcinek 3331 - piątek, 6.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Walka Huberta o dom przy Zacisznej w 3331 odcinku "Barw szczęścia" przybierze nieoczekiwany obrót. Spadną na niego kolejne problemy ze sprzedażą, kiedy okaże się, że gmina zatwierdziła plan budowy dwupasmowej drogi w pobliżu ulicy Zacisznej. Pazerny deweloper Wilk wcale nie będzie miał dla mieszkańców korzystnych ofert kupna działek z ich domami, nie ukrywając, że nieruchomości zostaną zburzone pod budowę drogi.

Iwona w 3331 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Huberta 700 tysięcy za dom

Niestety Iwona w 3331 odcinku "Barw szczęścia" będzie naciskała na brata, by odkupił od niej jej część rodzinnego dom, za 700 tysięcy złotych, bo wpakowała się w tarapaty podczas pobytu w USA i pilnie potrzebuje pieniędzy. Huberta czeka równie ostra walka z Wilkiem, gdy inwestor zajrzy na Zaciszną, by porozmawiać o zakupie domu.

Taką ofertę kupna domu Pyrków w 3331 odcinku "Barw szczęścia" przedstawi Wilk

Chciwość Wilka w 3331 odcinku "Barw szczęścia" uderzy Pyrkę, bo bez ogródek zakomunikuje mu, że dom przy Zacisznej nie ma aż takiej wartości, jak działka, na której został zbudowany.

Barwy szczęścia. Asia wygarnie Danielowi, jak ją skrzywdził! Emil nie będzie chciał znać ojca

- Dom nie przedstawia większej wartości... Właściwie wycenić należałoby samą działkę - zacznie Wilk. - Proszę nie żartować. Ten dom jest bezwartościowy? - Półtora miliona - rzuci deweloper, kiedy Hubert zapyta, za ile chce kupić jego dom. - Niepotrzebnie pan przychodził! Działka i dom są warte 3,5 miliona! - Są warte tyle, ile ktoś jest gotów zapłacić. A kto panu tyle da za dom przy dwupasmowej drodze? - To jest dom z duszą i pięknym ogrodem... Trzy i pół miliona to cena rynkowa, uczciwa i moja ostateczna! - Ja rozumiem te emocje... Dom rodzinny, sentyment. Gdybyśmy mieli doliczyć straty moralne z powodu utraty tego miejsca, nie znaleźlibyśmy godnej kwoty, ale… - Z mojej perspektywy nie ma żadnego „ale”! - Szkoda by było, gdyby pan przegapił okazję, którą niektórzy pana sąsiedzi już dostrzegli - uprzedzi Wilk. - Tylko niektórzy? Może jednak nie ma pan takiego daru przekonywania - zakpi z niego Pyrka. - I tu otwiera się pole do negocjacji! Jeśli pan mi pomoże przekonać nieprzekonanych, mogę coś dorzucić do mojej oferty… - Wilk spróbuje jeszcze przekupić Huberta, ale na niewiele się to zda.

Agata przeciwko Hubertowi w sprawie sprzedaży domu w 3331 odcinku "Barw szczęścia"

Spryt pazernego Wilka w 3331 odcinku "Barw szczęścia" nie wystarczy, by wygrał z Hubertem! Wcale nie będzie górą. Ale przeciwko bratu wystąpi też Agata (Natalia Zambrzycka), która postanowi nie wtrącać się w jego negocjacje z deweloperem. Bo formalnie rodzinny dom nie jest już Agaty! Swoją część udziałów w nim już dostała.

Przybity Hubert znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, więc zacznie zastanawiać się nad nieuczciwą ofertą Wilka. Nie będzie miał pojęcia, że Iwona w tajemnicy przed nim zamieścił w sieci ogłoszenie o sprzedaży swoich udziałów w domu i znajdzie kupca.