Barwy szczęścia, odcinek 3323: Hubert nie pozbędzie się Daniela. Doniesie na niego i pójdzie siedzieć? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3323 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dziwne zachowanie Emila w 3323 odcinku "Barw szczęścia" zmartwi Asię Sokalską do tego stopnia, że połączy je z powrotem Daniela, który po latach wkroczył do życia jej syna i zburzył ich spokój! Po tym co przeszła przez byłego partnera, który zostawił ją z dzieckiem i długami, nie ma dobrego zdania o Danielu. Szczególnie że nie wie, co się nim działo przez te wszystkie lata. Co się kryje za podróżami Daniela po Afryce i prezentem, który podarował Emilowi - zawieszką zrobioną z pocisku?

Daniel w 3323 odcinku "Barw szczęścia" będzie domagał się opieki nad synem?

Złe przeczucia nie opuszczą Asi, która w 3323 odcinku "Barw szczęścia" o poradę prawną w sprawie ojca Emila poprosi Natalię (Maria Dejmek). Prawniczka uświadomi Sokalskiej, że Daniel nie stracił praw rodzicielskich i w każdej chwili może próbować domagać się opieki nad chłopcem. Będzie musiała zatem chronić Emila przed biologicznym ojcem. Do Asi dotrze, że na pewno nie zostawi ich w spokoju, że będzie się wtrącał i manipulował Emilem!

Ostre starcie Huberta z Danielem w 3323 odcinku "Barw szczęścia"

Tymczasem Daniel w 3323 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zjawi się na Zacisznej i wda się z Hubertem w ostrą wymianę zdań. A zacznie od tego, że zacznie udzielać mu małżeńskich porad, żeby nie dał się ustawiać Asi po kątach, bo z nią "trzeba twardo". Ich związek się rozpadł, bo chciała go zmienić... Nagle wspomni, że widział nagrania z walk Pyrki w klatkach, które stoczył wiele lat temu.

Barwy szczęścia. Asia wygarnie Danielowi, jak ją skrzywdził! Emil nie będzie chciał znać ojca

- Zbierasz o mnie informacje? - zapyta zaczepnie Hubert. - Muszę wiedzieć, z kim związała się Aśka... I kto wychowuje mojego syna. Emil to fajny chłopak. Nie zepsujcie go - Daniel zasugeruje, że Hubert nie nadaje się na ojca! - Emil jest fantastyczny chłopak, ale na pewno nie ma w tym twojej zasługi. Ja bym sobie darował te „troskliwe” komentarze, bo przecież ty nie masz do nich prawa! - Nic nie zmieni faktu, że jestem jego ojcem... Krew z krwi. Genu nie wydłubiesz, jak to mówią! - No może tak mówią w Legii Cudzoziemskiej, bo u nas tak nie mówią. Jeśli coś, czy raczej ktoś, może zepsuć Emila, to obawiam się, że jest to twoje nagłe pojawienie się... Skoro ci tak bardzo na nim zależy, to dlaczego nie dasz mu spokoju? - A co? Zabraniasz mi kontaktu z moim synem? - Daniel pośle Hubertowi pełne wściekłości spojrzenie. - Nie, ale nie pozwolę, żebyś mu namieszał w życiu - Pyrka postawi sprawę jasno.

Czy Asia i Hubert wpakują Daniela do więzienia? To będzie sposób na niego w 3323 odcinku "Barw szczęścia"

W finale 3323 odcinka "Barw szczęścia" Asia powie Hubertowi, jak bardzo boi się Daniela. Mąż uzna jednak, że jeżeli ojciec Emila będzie im zagrażał, to mogą na niego donieść i wsadzić do więzienia.

- On jest nieprzewidywalny. A przez ten pobyt w Legii Cudzoziemskiej zmienił się jeszcze na gorsze! - To nie możemy pozwolić na to, żeby się wtrącał do naszego życia... - Ale on już się wtrąca! Nachodzi nas. Daje militarne prezenty Emilowi. Zobaczysz, on się dopiero rozkręca! Po nim możemy się spodziewać wszystkiego, co najgorsze! - Jeżeli będzie nam tak bardzo zagrażał, to użyjemy karty "Legii Cudzoziemskiej". Jeżeli służył tam nielegalnie, to pójdzie siedzieć... - No i co? Doniesiemy na niego, a on się będzie mścił! - Asia, ja nie pozwolę, żeby ktoś zrobił krzywdę tobie albo Emilowi - zapewni Hubert.