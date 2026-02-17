Barwy szczęścia, odcinek 3323: Natalia przekaże Asi szokujące wieści o Danielu. Może rozbić rodzinę Asi i Huberta!

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-02-17 14:53

W 3323 odcinku „Barw szczęścia” Natalia (Maria Dejmek) przekaże Asi (Anna Gzyra) informacje, które mogą wstrząsnąć rodziną Pyrków. Prawniczka uświadomi Sokalskiej, że biologiczny ojciec jej syna Emila (Artem Malaszczuk), Daniel (Marcin Bikowski), nie stracił praw rodzicielskich i w każdej chwili może próbować domagać się opieki nad chłopcem. Asia zrozumie, że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, by chronić dziecko przed ingerencją Daniela.

"Barwy szczęścia" odcinek 3323 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Już w 3323 odcinka Asia dowie się od Natalii, że Daniel formalnie wciąż pozostaje ojcem Emila i w każdej chwili może pojawić się w jego życiu i żądać swoich praw jako biologiczny tata. To uświadomi jej, jak realne i poważne jest zagrożenie dla syna. Sokalska nie będzie chciała ryzykować i postanowi natychmiast skorzystać z doświadczenia prawniczki, aby przygotować się na możliwe działania Daniela i zabezpieczyć Emila przed ingerencją biologicznego ojca.

Natalia przekaże Asi złe wieści o Danielu

Asia zgłosi się do gabinetu Natalii po poradę prawną. Wyjaśni, że choć problem nie jest jeszcze realny, woli dmuchać na zimne i przygotować się na możliwą interwencję Daniela.

- (...) Ojciec Emila? – domyśli się Natalia, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

- Biologiczny. Bo prawdziwym jest Hubert. I chcę, żeby tak zostało – przyzna Asia, dodając, że boi się, iż Daniel może wciągnąć syna w swoje plany i próbować go zmanipulować.

Prawniczka uspokoi Sokalską, tłumacząc, że złe przeczucia nie są wystarczające do podjęcia działań prawnych, a odebranie praw rodzicielskich wymaga konkretnych podstaw.

- Jeżeli jego prawa rodzicielskie nie zostały nigdy ograniczone, to obawiam się, że owszem. Może je egzekwować – wyjaśni Natalia, jednocześnie pytając, czy Daniel w jakikolwiek sposób dał Asii znać, że zamierza domagać się opieki nad synem.

- Trzeba mieć powody, żeby odebrać prawa rodzicielskie – samo to, że Daniela nie było w życiu Emila przez wiele lat, to za mało – doda.

Daniel nie odpuści opieki nad Emilem w 3323 odcinku "Barw szczęścia"

Daniel faktycznie nie odpuści, bo w 3323 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się na Zacisznej i skonfrontuje się z Hubertem (Marek Molak). Chce dowiedzieć się, z kim Asia związała się po latach i kto faktycznie wychowuje jego syna. Hubert ostro odpowie, broniąc rodziny, a konfrontacja między mężczyznami pokaże, że zagrożenie ze strony biologicznego ojca Emila jest realne.

- Wiedziałam, że nie da nam spokoju. No i właśnie się zaczęło – westchnie, zdając sobie sprawę, że w grę wchodzą nie tylko emocje, ale i kwestie prawne dotyczące opieki nad synem.

