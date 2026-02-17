Spis treści
Co działo się wcześniej w „La Promesa”?
Poprzednie wydarzenia w rezydencji Lujanów nie napawają optymizmem. Powrót Marii Fernández, choć wyczekiwany, okazał się słodko-gorzki – kobieta z trudem odnajduje się w pałacowej rzeczywistości, a obecność nowej służącej budzi w niej najgorsze instynkty. Również na „salonach” nie brakuje dramatów. Leonor przeżywa bolesne rozczarowanie po odkryciu sekretu Martiny, a Catalina musi mierzyć się z gniewem ojca po niefortunnej degustacji sosów. W tle tych wydarzeń Manuel próbował odbudować relację z Janą, jednak mur, który zbudowała wokół siebie pokojówka, okazał się nie do przebicia.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 334
W najnowszym odcinku napięcie w strefie dla służby staje się nie do zniesienia. Petra, która słynie ze swojej przenikliwości, bierze na celownik Verę. Zarządczyni nie wierzy w niewinne opowieści nowej pokojówki i podejrzewa, że dziewczyna ukrywa mroczną przeszłość. Czy kłamstwa Very wyjdą na jaw? Tymczasem na wyższych piętrach pałacu rodzi się spisek, który może mieć tragiczny finał. Cruz i Lorenzo są zdeterminowani, by za wszelką cenę zablokować przejęcie tytułu barona przez Curro. W pewnym momencie markiza proponuje rozwiązanie tak drastyczne, że może ono wstrząsnąć fundamentami rodu.
Sercowe rozterki Jany wchodzą w decydującą fazę. Pokojówka nie potrafi wybaczyć Manuelowi jego nagłego wyjazdu bez pożegnania. Rozgoryczona dziewczyna stawia sprawę na ostrzu noża i oświadcza dziedzicowi, że nie chce go więcej widzieć. Czy to definitywny koniec ich zakazanej miłości? Równie gorąco jest w relacjach między pracownikami. María Fernández nie oszczędza nowej koleżanki, rzucając w stronę Very złośliwe uwagi. W obronie atakowanej dziewczyny staje Jana, a Teresa i Lope decydują się wtajemniczyć nowicjuszkę w pałacowe sekrety. Atmosferę buntu podsyca Leonor, która deklaruje gotowość ucieczki do Ameryki nawet wbrew woli rodziców. Z kolei Pelayo kontynuuje swoje niebezpieczne interesy, umawiając się z Cavendishem na kolejny odbiór nielegalnej broni.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Fani iberyjskich intryg muszą zapisać tę datę w kalendarzach. Kolejny, pełen emocji 334. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026 roku. Losy mieszkańców La Promesy można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno te zaległe, jak i bieżące, są dostępne online na platformie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Historia Jany to nie tylko opowieść o zemście, ale też o walce o przetrwanie w gnieździe żmij. Dziewczyna, chcąc poznać prawdę o śmierci matki, wkracza w świat arystokracji, gdzie każdy uśmiech może kryć sztylet. Z każdym dniem sieć intryg zaciska się coraz mocniej, a wybór między sprawiedliwością a miłością do Manuela staje się coraz trudniejszy. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, wcielających się w barwne postacie z początku XX wieku:
- Ana Garcés jako nieustraszona Jana Expósito
- Eva Martín jako bezwzględna Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako głowa rodu, Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako rozdarty uczuciowo Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes