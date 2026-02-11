Nicole Santamaria w serialu "Klass 95". Kim jest piękna aktorka?

Kim jest Nicole Santamaria?

Choć jej nazwisko kojarzone jest z gorącymi rytmami Latynoameryki, Nicole Santamaría urodziła się w samym sercu Nowego Jorku. Przyszła na świat 7 marca 1987 roku, ale dorastała w Bogocie, gdzie stawiała pierwsze kroki w bezlitosnym świecie show-biznesu. Zaczynała jako prezenterka telewizyjna, jednak szybko okazało się, że kamera ją kocha – i to z wzajemnością. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich hitów jak "Griselda", "Alias J.J." czy "La promesa". Prawdziwą burzę może jednak wywołać jej rola w "Klass 95: Moc piękna", gdzie wciela się w postać Shaio Domínguez. Co ciekawe, gwiazda z powodzeniem prowadzi też interesy w Stanach Zjednoczonych.

Nicole Santamaria - filmografia

Rola Shaio w nadchodzącym hicie to tylko wierzchołek góry lodowej w jej bogatej karierze. Aktorka ma na swoim koncie udział w wielu głośnych produkcjach, które podbiły serca widzów na całym świecie. Gdzie jeszcze można podziwiać jej talent? Oto lista tytułów, w których wystąpiła:

"La dama de Troya"

"La hipocondríaca"

"La diosa coronada"

"Mamá también"

"Esmeraldas"

"Bloque de búsqueda"

"La promesa"

"Alias J.J."

"Griselda"

"El paseo 3"

"Klass 95: Moc piękna" - fabuła

To nie będzie kolejna cukierkowa opowieść. Telenowela przenosi nas do tętniącej życiem Kolumbii lat 90., gdzie ambitna Shaio Domínguez decyduje się na odważny krok – zakłada pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz z siostrą i kuzynką odkrywa, że piękno może stać się potężną, ale i niebezpieczną bronią. Sielanka nie trwa jednak długo. Na horyzoncie pojawia się Edgar Trejos – figurant powiązany z mafią, który chce wykorzystać agencję do wybielenia swojego wizerunku. Czy Shaio wygra tę ryzykowną grę, w której stawką jest nie tylko sukces, ale i przetrwanie w świecie, gdzie "władza i miłość nie są dla słabych"?

Tak dzisiaj wygląda pierwsza Brzydula. Ana Maria Orozco to piękność jakich mało! Pamiętacie jeszcze jej rolę w słynnej telenoweli Yo soy Betty, la fea Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.