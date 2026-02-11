Nicole Santamaria w serialu "Klass 95". Kim jest piękna aktorka?

Już w marcu na antenie Novelas+ pojawi się produkcja, która może przyciągnąć tłumy przed ekrany. Mowa o serialu "Klass 95: Moc piękna", w którym główną rolę gra zjawiskowa Nicole Santamaria. Widzowie zadają sobie jedno pytanie: kim jest ta kobieta? Jej biografia skrywa wiele ciekawych wątków, a droga na szczyt wiodła przez dwa kontynenty.

Kim jest Nicole Santamaria?

Choć jej nazwisko kojarzone jest z gorącymi rytmami Latynoameryki, Nicole Santamaría urodziła się w samym sercu Nowego Jorku. Przyszła na świat 7 marca 1987 roku, ale dorastała w Bogocie, gdzie stawiała pierwsze kroki w bezlitosnym świecie show-biznesu. Zaczynała jako prezenterka telewizyjna, jednak szybko okazało się, że kamera ją kocha – i to z wzajemnością. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich hitów jak "Griselda", "Alias J.J." czy "La promesa". Prawdziwą burzę może jednak wywołać jej rola w "Klass 95: Moc piękna", gdzie wciela się w postać Shaio Domínguez. Co ciekawe, gwiazda z powodzeniem prowadzi też interesy w Stanach Zjednoczonych.

Nicole Santamaria - filmografia

Rola Shaio w nadchodzącym hicie to tylko wierzchołek góry lodowej w jej bogatej karierze. Aktorka ma na swoim koncie udział w wielu głośnych produkcjach, które podbiły serca widzów na całym świecie. Gdzie jeszcze można podziwiać jej talent? Oto lista tytułów, w których wystąpiła:

  • "La dama de Troya"
  • "La hipocondríaca"
  • "La diosa coronada"
  • "Mamá también"
  • "Esmeraldas"
  • "Bloque de búsqueda"
  • "La promesa"
  • "Alias J.J."
  • "Griselda"
  • "El paseo 3"

"Klass 95: Moc piękna" - fabuła

To nie będzie kolejna cukierkowa opowieść. Telenowela przenosi nas do tętniącej życiem Kolumbii lat 90., gdzie ambitna Shaio Domínguez decyduje się na odważny krok – zakłada pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz z siostrą i kuzynką odkrywa, że piękno może stać się potężną, ale i niebezpieczną bronią. Sielanka nie trwa jednak długo. Na horyzoncie pojawia się Edgar Trejos – figurant powiązany z mafią, który chce wykorzystać agencję do wybielenia swojego wizerunku. Czy Shaio wygra tę ryzykowną grę, w której stawką jest nie tylko sukces, ale i przetrwanie w świecie, gdzie "władza i miłość nie są dla słabych"?

Nicole Santamaria
