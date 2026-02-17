Barwy szczęścia, odcinek 3318: Obłęd Agnieszki na przesłuchaniu! Przedstawi własną wizję porwania Łukasza - WIDEO

2026-02-17 13:36

W 3318 odcinku serialu "Barwy szczęścia" niezrównoważona psychicznie Agnieszka (Katarzyna Tlałka) kompletnie odleci podczas kolejnego przesłuchania na komendzie policji. Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) i Majak (Łukasz Borkowski) przycisną porywaczkę Łukasza (Michał Rolnicki), żeby przyznała się, że go uprowadziła, uwięziła i znęcała się nad nim fizycznie. Ona jednak wpadnie w coraz większy obłęd, nadal będzie żyła we własnym, szalonym świecie, w którym Łukasz wciąż ją kocha, a porwanie było "romantycznym" wyjazdem do domku w lesie. Zobacz WIDEO jak przebiegnie przesłuchanie wariatki.

"Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Co prawda w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dojdzie do siebie na tyle, by oficjalnie złożyć zeznania na policji, opowiedzieć Kodurowi i Majakowi ze szczegółami o tym, jak Agnieszka go odurzyła i porwała, to psychicznie będzie w totalnej rozsypce. Ukrywając przed wszystkimi z jaką traumą zmaga się po porwaniu przez byłą kochankę.

Łukasz obciąży Agnieszkę zeznaniami w 3318 odcinku "Barw szczęścia"

Barwy szczęścia. Obłęd Agnieszki podczas przesłuchania! Przedstawi własną wizję  zaginięcia Łukasza

- Zagrała, uśpiła moją czujność, wzbudziła współczucie… Myślałem, że ją znam. Dałem się nabrać jak dziecko!

- W jaki sposób cię obezwładniła?

- Najpierw mnie odurzyła. Załatwiła sobie furgonetkę, zmieniła fryzurę - wszystko po to, by upodobnić się do Celiny. I zrzucić na nią podejrzenia. Jaka ona była w tym przebiegła, wyrachowana… A ja dałem się podejść jak pierwszy naiwny!

Chora psychicznie Agnieszka w 3318 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Łukasza o kłamstwa

Po zeznaniach Łukasza w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Kodur i Majak wezwą na kolejne przesłuchanie Agnieszkę, która zamknięta w celi aresztu będzie wyjątkowo agresywna dla współwięźniarek. Przesłuchiwana porywaczka oskarży Łukasza o kłamstwa. Poza tym przedstawi własną wizję jego zaginięcia, a policjantom zarzuci, że są w zmowie, by rozdzielić ją z ukochanym. Dla śledczych stanie się jasne, że Agnieszka wpadła w obłęd, że jest niezrównoważona psychicznie.  

- Dlaczego Łukasz tak kłamie? Łamie mi tym serce!

- Nie odurzała go pani? - zapyta ostro Kodur.

- Nie porwała i nie uwięziła?! - doda Majak.

- Wyjechaliśmy razem na romantyczny wypad do domku w lesie...

- Dosyć tych cyrków! Wcześniej pani mówiła, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się zaginiony! Pamięta pani? - Kodur przestanie nad sobą panować. 

- Chcieliśmy się ukryć, tylko we dwoje…

- Piwnica, łańcuchy. Widzieliśmy to wasze "romantyczne gniazdko"! Dlaczego pani go więziła? - Majak spróbuje docisnąć Agnieszkę.

- Chcieliśmy zacząć od nowa! Kochamy się… Chcieliśmy dać sobie drugą szansę. Z dala od wszystkich...

- I podsycała pani tę miłość za pomocą paralizatora?

- Łukasz go miał. Potrzebował tego sprzętu do pracy detektywa...

- Łukasz Sadowski miał na ciele ślady po użyciu paralizatora... Sam sobie tego nie zrobił. Proszę przestać z nami pogrywać! - Kodur nie da się wciągnąć w chorą grę Agnieszki. 

- Myślicie, że w ten sposób nam poróżnicie?

Co będzie z Agnieszką? Zamiast do więzienia trafi do psychiatryka?

Policjanci nie uwierzą w niewinność Agnieszki, która w 3318 odcinku "Barw szczęścia" znów trafi do celi aresztu. Ale to sąd zdecyduje o dalszym losie porywaczki. Jeśli uzna jej niepoczytalność, Agnieszka zamiast do więzienia może zostać wysłana na leczenie do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. 

