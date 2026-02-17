Barwy szczęścia, odcinek 3318: Obłęd Agnieszki na przesłuchaniu! Przedstawi własną wizję porwania Łukasza - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Co prawda w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dojdzie do siebie na tyle, by oficjalnie złożyć zeznania na policji, opowiedzieć Kodurowi i Majakowi ze szczegółami o tym, jak Agnieszka go odurzyła i porwała, to psychicznie będzie w totalnej rozsypce. Ukrywając przed wszystkimi z jaką traumą zmaga się po porwaniu przez byłą kochankę.
Łukasz obciąży Agnieszkę zeznaniami w 3318 odcinku "Barw szczęścia"
- Zagrała, uśpiła moją czujność, wzbudziła współczucie… Myślałem, że ją znam. Dałem się nabrać jak dziecko!
- W jaki sposób cię obezwładniła?
- Najpierw mnie odurzyła. Załatwiła sobie furgonetkę, zmieniła fryzurę - wszystko po to, by upodobnić się do Celiny. I zrzucić na nią podejrzenia. Jaka ona była w tym przebiegła, wyrachowana… A ja dałem się podejść jak pierwszy naiwny!
Chora psychicznie Agnieszka w 3318 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Łukasza o kłamstwa
Po zeznaniach Łukasza w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Kodur i Majak wezwą na kolejne przesłuchanie Agnieszkę, która zamknięta w celi aresztu będzie wyjątkowo agresywna dla współwięźniarek. Przesłuchiwana porywaczka oskarży Łukasza o kłamstwa. Poza tym przedstawi własną wizję jego zaginięcia, a policjantom zarzuci, że są w zmowie, by rozdzielić ją z ukochanym. Dla śledczych stanie się jasne, że Agnieszka wpadła w obłęd, że jest niezrównoważona psychicznie.
- Dlaczego Łukasz tak kłamie? Łamie mi tym serce!
- Nie odurzała go pani? - zapyta ostro Kodur.
- Nie porwała i nie uwięziła?! - doda Majak.
- Wyjechaliśmy razem na romantyczny wypad do domku w lesie...
- Dosyć tych cyrków! Wcześniej pani mówiła, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się zaginiony! Pamięta pani? - Kodur przestanie nad sobą panować.
- Chcieliśmy się ukryć, tylko we dwoje…
- Piwnica, łańcuchy. Widzieliśmy to wasze "romantyczne gniazdko"! Dlaczego pani go więziła? - Majak spróbuje docisnąć Agnieszkę.
- Chcieliśmy zacząć od nowa! Kochamy się… Chcieliśmy dać sobie drugą szansę. Z dala od wszystkich...
- I podsycała pani tę miłość za pomocą paralizatora?
- Łukasz go miał. Potrzebował tego sprzętu do pracy detektywa...
- Łukasz Sadowski miał na ciele ślady po użyciu paralizatora... Sam sobie tego nie zrobił. Proszę przestać z nami pogrywać! - Kodur nie da się wciągnąć w chorą grę Agnieszki.
- Myślicie, że w ten sposób nam poróżnicie?
Co będzie z Agnieszką? Zamiast do więzienia trafi do psychiatryka?
Policjanci nie uwierzą w niewinność Agnieszki, która w 3318 odcinku "Barw szczęścia" znów trafi do celi aresztu. Ale to sąd zdecyduje o dalszym losie porywaczki. Jeśli uzna jej niepoczytalność, Agnieszka zamiast do więzienia może zostać wysłana na leczenie do zamkniętego szpitala psychiatrycznego.