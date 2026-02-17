Barwy szczęścia, odcinek 3318: Obłęd Agnieszki na przesłuchaniu! Przedstawi własną wizję porwania Łukasza - WIDEO

- Dlaczego Łukasz tak kłamie? Łamie mi tym serce!

- Nie odurzała go pani? - zapyta ostro Kodur.

- Nie porwała i nie uwięziła?! - doda Majak.

- Wyjechaliśmy razem na romantyczny wypad do domku w lesie...

- Dosyć tych cyrków! Wcześniej pani mówiła, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się zaginiony! Pamięta pani? - Kodur przestanie nad sobą panować.

- Chcieliśmy się ukryć, tylko we dwoje…

- Piwnica, łańcuchy. Widzieliśmy to wasze "romantyczne gniazdko"! Dlaczego pani go więziła? - Majak spróbuje docisnąć Agnieszkę.

- Chcieliśmy zacząć od nowa! Kochamy się… Chcieliśmy dać sobie drugą szansę. Z dala od wszystkich...

- I podsycała pani tę miłość za pomocą paralizatora?

- Łukasz go miał. Potrzebował tego sprzętu do pracy detektywa...

- Łukasz Sadowski miał na ciele ślady po użyciu paralizatora... Sam sobie tego nie zrobił. Proszę przestać z nami pogrywać! - Kodur nie da się wciągnąć w chorą grę Agnieszki.

- Myślicie, że w ten sposób nam poróżnicie?