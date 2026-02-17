„La Promesa” odcinek 334. Konflikt w pałacu i drastyczny plan markizy. Kto zapłaci najwyższą cenę?

2026-02-17 13:19

Atmosfera w pałacu La Promesa gęstnieje z minuty na minutę. W 334. odcinku hiszpańskiego hitu Jana podejmie decyzję, która może złamać serce dziedzica, a zazdrość Marii Fernández doprowadzi do otwartego konfliktu wśród służby. Jednak to mroczne plany markizy Cruz budzą największy niepokój – kobieta jest gotowa na wszystko. Czy w rezydencji poleje się krew? Emocje sięgną zenitu już w najbliższy poniedziałek.

Co działo się wcześniej w „La Promesa”?

Poprzednie wydarzenia w rezydencji Lujanów nie napawają optymizmem. Powrót Marii Fernández, choć wyczekiwany, okazał się słodko-gorzki – kobieta z trudem odnajduje się w pałacowej rzeczywistości, a obecność nowej służącej budzi w niej najgorsze instynkty. Również na „salonach” nie brakuje dramatów. Leonor przeżywa bolesne rozczarowanie po odkryciu sekretu Martiny, a Catalina musi mierzyć się z gniewem ojca po niefortunnej degustacji sosów. W tle tych wydarzeń Manuel próbował odbudować relację z Janą, jednak mur, który zbudowała wokół siebie pokojówka, okazał się nie do przebicia.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 334

W najnowszym odcinku napięcie w strefie dla służby staje się nie do zniesienia. Petra, która słynie ze swojej przenikliwości, bierze na celownik Verę. Zarządczyni nie wierzy w niewinne opowieści nowej pokojówki i podejrzewa, że dziewczyna ukrywa mroczną przeszłość. Czy kłamstwa Very wyjdą na jaw? Tymczasem na wyższych piętrach pałacu rodzi się spisek, który może mieć tragiczny finał. Cruz i Lorenzo są zdeterminowani, by za wszelką cenę zablokować przejęcie tytułu barona przez Curro. W pewnym momencie markiza proponuje rozwiązanie tak drastyczne, że może ono wstrząsnąć fundamentami rodu.

Sercowe rozterki Jany wchodzą w decydującą fazę. Pokojówka nie potrafi wybaczyć Manuelowi jego nagłego wyjazdu bez pożegnania. Rozgoryczona dziewczyna stawia sprawę na ostrzu noża i oświadcza dziedzicowi, że nie chce go więcej widzieć. Czy to definitywny koniec ich zakazanej miłości? Równie gorąco jest w relacjach między pracownikami. María Fernández nie oszczędza nowej koleżanki, rzucając w stronę Very złośliwe uwagi. W obronie atakowanej dziewczyny staje Jana, a Teresa i Lope decydują się wtajemniczyć nowicjuszkę w pałacowe sekrety. Atmosferę buntu podsyca Leonor, która deklaruje gotowość ucieczki do Ameryki nawet wbrew woli rodziców. Z kolei Pelayo kontynuuje swoje niebezpieczne interesy, umawiając się z Cavendishem na kolejny odbiór nielegalnej broni.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Fani iberyjskich intryg muszą zapisać tę datę w kalendarzach. Kolejny, pełen emocji 334. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026 roku. Losy mieszkańców La Promesy można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno te zaległe, jak i bieżące, są dostępne online na platformie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Historia Jany to nie tylko opowieść o zemście, ale też o walce o przetrwanie w gnieździe żmij. Dziewczyna, chcąc poznać prawdę o śmierci matki, wkracza w świat arystokracji, gdzie każdy uśmiech może kryć sztylet. Z każdym dniem sieć intryg zaciska się coraz mocniej, a wybór między sprawiedliwością a miłością do Manuela staje się coraz trudniejszy. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, wcielających się w barwne postacie z początku XX wieku:

  • Ana Garcés jako nieustraszona Jana Expósito
  • Eva Martín jako bezwzględna Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako głowa rodu, Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako rozdarty uczuciowo Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
