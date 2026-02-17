Co działo się wcześniej w „La Promesa”?

Poprzednie wydarzenia w rezydencji Lujanów nie napawają optymizmem. Powrót Marii Fernández, choć wyczekiwany, okazał się słodko-gorzki – kobieta z trudem odnajduje się w pałacowej rzeczywistości, a obecność nowej służącej budzi w niej najgorsze instynkty. Również na „salonach” nie brakuje dramatów. Leonor przeżywa bolesne rozczarowanie po odkryciu sekretu Martiny, a Catalina musi mierzyć się z gniewem ojca po niefortunnej degustacji sosów. W tle tych wydarzeń Manuel próbował odbudować relację z Janą, jednak mur, który zbudowała wokół siebie pokojówka, okazał się nie do przebicia.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 334

W najnowszym odcinku napięcie w strefie dla służby staje się nie do zniesienia. Petra, która słynie ze swojej przenikliwości, bierze na celownik Verę. Zarządczyni nie wierzy w niewinne opowieści nowej pokojówki i podejrzewa, że dziewczyna ukrywa mroczną przeszłość. Czy kłamstwa Very wyjdą na jaw? Tymczasem na wyższych piętrach pałacu rodzi się spisek, który może mieć tragiczny finał. Cruz i Lorenzo są zdeterminowani, by za wszelką cenę zablokować przejęcie tytułu barona przez Curro. W pewnym momencie markiza proponuje rozwiązanie tak drastyczne, że może ono wstrząsnąć fundamentami rodu.

Sercowe rozterki Jany wchodzą w decydującą fazę. Pokojówka nie potrafi wybaczyć Manuelowi jego nagłego wyjazdu bez pożegnania. Rozgoryczona dziewczyna stawia sprawę na ostrzu noża i oświadcza dziedzicowi, że nie chce go więcej widzieć. Czy to definitywny koniec ich zakazanej miłości? Równie gorąco jest w relacjach między pracownikami. María Fernández nie oszczędza nowej koleżanki, rzucając w stronę Very złośliwe uwagi. W obronie atakowanej dziewczyny staje Jana, a Teresa i Lope decydują się wtajemniczyć nowicjuszkę w pałacowe sekrety. Atmosferę buntu podsyca Leonor, która deklaruje gotowość ucieczki do Ameryki nawet wbrew woli rodziców. Z kolei Pelayo kontynuuje swoje niebezpieczne interesy, umawiając się z Cavendishem na kolejny odbiór nielegalnej broni.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Fani iberyjskich intryg muszą zapisać tę datę w kalendarzach. Kolejny, pełen emocji 334. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026 roku. Losy mieszkańców La Promesy można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody, zarówno te zaległe, jak i bieżące, są dostępne online na platformie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Historia Jany to nie tylko opowieść o zemście, ale też o walce o przetrwanie w gnieździe żmij. Dziewczyna, chcąc poznać prawdę o śmierci matki, wkracza w świat arystokracji, gdzie każdy uśmiech może kryć sztylet. Z każdym dniem sieć intryg zaciska się coraz mocniej, a wybór między sprawiedliwością a miłością do Manuela staje się coraz trudniejszy. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, wcielających się w barwne postacie z początku XX wieku:

Ana Garcés jako nieustraszona Jana Expósito

Eva Martín jako bezwzględna Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako głowa rodu, Alonso de Luján

Arturo Sancho jako rozdarty uczuciowo Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes