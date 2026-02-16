Barwy szczęścia, odcinek 3323: Konfrontacja Huberta z byłym Asi. Wywlecze Pyrce brudy z przeszłości!

"Barwy szczęścia" odcinek 3323 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3323 odcinku „Barw szczęścia” Daniel pojawi się w domu Pyrków, by porozmawiać z Hubertem o sprawach związanych z synem oraz o dawnych wydarzeniach z życia Pyrki. Chodzi konkretnie o walki w klatce, którymi niegdyś trudnił się mężczyzna. Mimo iż Hubert zerwał z takim wizerunkiem, pracuje w pogotowiu ratowniczym, jego szemrane wyskoki z przeszłości nie znikną.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, wizyta Daniela od razu wywoła konflikt. Pojawią się brudy z przeszłości Pyrki, a on sam zostanie postawiony jako osoba niezbyt odpowiedzialna. Hubert nie zamierza się ugiąć i od początku będzie podejrzewał intencje byłego partnera Asi.

Nieprzyjemna konfrontacja Huberta z Danielem w 3323 odcinku "Barwy szczęścia"

- Zbierasz o mnie informacje? – zdziwi się Pyrka, co cytuje wspomniany portal. Hubertowi nie spodoba się, że Daniel od razu sugeruje jego lekkomyślność.

- Muszę wiedzieć, z kim związała się Aśka. I kto wychowuje mojego syna – stwierdzi Daniel.

Ta konfrontacja pokaże, że Daniel nie zamierza znikać z życia Emila, a Hubert będzie musiał stawić czoła jego bezpośrednim pytaniom i sugestiom. Rozmowa przerodzi się w kłótnie i ziszczą się spekulacje Asi. Kobieta od początku przeczuje, że Daniel ostro namąci. Po spotkaniu Pyrka przekaże żonie, że sytuacja staje się coraz poważniejsza.

- Wiedziałam, że nie da nam spokoju. No i właśnie się zaczęło – westchnie Asia.

Natalia pomoże Pyrkom w walce z Danielem?

Po pojawieniu się Daniela, Asia postanowi zabezpieczyć syna i zgłosi się do Natalii (Maria Dejmek) po poradę prawną. Prawniczka wyjaśni jej, że samo pojawienie się biologicznego ojca Emila nie oznacza automatycznego prawa do opieki ani możliwości domagania się ograniczenia praw rodzicielskich, jeśli wcześniej nie zostały one uregulowane sądownie.

- Jeżeli jego prawa rodzicielskie nie zostały nigdy ograniczone, to obawiam się, że może je egzekwować – tłumaczy Natalia.

- Na razie nie, ale kto tam wie. Wolę przygotować się na taką sytuację – odpowie Asia. Słusznie przewidzi, że były partner może walczyć o syna wszelkimi możliwymi sposobami.

W 3323 odcinku „Barw szczęścia” spotkanie Huberta z Danielem będzie początkiem poważnych problemów dla Pyrków. Hubert będzie musiał stawić czoła przeszłości i nieprzyjemnym pytaniom, jednocześnie wspierając żonę, która martwi się o bezpieczeństwo syna. Przeszłość Pyrki nie pomoże.