Barwy szczęścia, odcinek 3328: Natalia wyrzuci Józefinę z domu po rozstaniu z Cezarym? Synowa mocno ją zaskoczy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3328 - wtorek, 2.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3328 odcinku "Barw szczęścia" Józefina rozpocznie przygotowania do wyprowadzki z domu Natalii i Cezarego, u których zamieszkała po sprzedaży swojej ukochanej stadniny przez oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). Rawiczowa będzie przekonana, że w obliczu rozwodu jej syna ze Zwoleńską, o którym synowa w końcu i ją poinformuje, gdy Rawicz dalej do niej nie wróci z Brukseli, i tak będzie musiała się od nich wynieść.

Tym bardziej, że ani jej, ani nawet Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska) z Jerzym (Bronisław Wrocławski) nie uda się uratować ich małżeństwa. Szczególnie, gdy Cezarego nie będzie na miejscu, a kontaktu z żoną, Rawicz będzie unikał jak ognia. I stąd i jego matka zda sobie sprawę, że to już naprawdę koniec i w 3328 odcinku "Barw szczęścia" postanowi się sama wynieść z ich domu niż oni sami mieliby ją wyrzucić.

Natalia pozwoli Józefinie zostać w ich domu ze względu na Leę w 3328 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3328 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie takiej potrzeby, bo Natalia nie będzie chciała, aby Józefina opuszczała ich dom! Zwoleńska pozwoli teściowej w nim zostać, bo Lea (Lena Sobota) już zdąży się przyzwyczaić do jej obecności i nie będzie chciała sprawiać córce przykrości. I stąd sama zgodzi się, aby Rawiczowa u nich została.

Decyzja Zwoleńskiej w 3328 odcinku "Barw szczęścia" mocno zaskoczy Rawiczową, gdyż zupełnie nie będzie się jej spodziewać. Zwłaszcza, że to przez jej syna, a nawet trochę i przez nią rozpadnie się ich małżeństwo, a Natalia mimo tego jej nie wyrzuci. Nie wspominając już o tym, co Józefina w przeszłości jej zrobiła, gdy już wtedy sama chciała ich rozdzielić.

Rawiczowa za długo nie nabędzie się w domu Zwoleńskiej i Rawicza w 3328 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale mimo tego w 3328 odcinku "Barw szczęścia" Natalia jej nie wyprosi, a Józefina tym bardziej zacznie żałować, że ich małżeństwo się rozpada. I choć w końcu i jej syn zmądrzeje i wreszcie wróci do domu, gotowy zawalczyć o swoją żonę, to na to będzie już za późno!

Wszystko przez to, że wtedy w 3329 odcinku "Barw szczęścia" w ich domu zjawi się także i policja, która nie tylko przeszuka, ale i zatrzyma i to nie tylko Rawicza, a i jego matkę, w związku ze zleceniem zabójstwa na Zastoi-Modelskim. I tyle będzie z walki Cezarego i dalszego mieszkania Józefiny w ich domu, bo matka z synem trafią do aresztu!

