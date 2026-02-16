Barwy szczęścia, odcinek 3336: Patryk nowym kochankiem Grażyny! Tomek nie pozwoli im być razem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor w końcu zdradzi Tomaszowi tożsamość nowego partnera swojej matki. Tym bardziej, że sam będzie w szoku, gdy odkryje, że Grażyna spotyka się z młodszym Patrykiem. Z resztą dokładnie tak samo jak i jego brat.

Co prawda, Kępski już będzie wiedział, że Wiracka kogoś ma, ale nawet przez myśl mu nie przejdzie, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" mógłby być to właśnie Jezierski. Tym bardziej, że będzie on przecież i byłym kochankiem Zbrowskiej, bo to z nim wcześniej sam rywalizował o Oliwkę. A teraz jego łupem padnie jego kolejna, była już kobieta!

Tomaszowi nie spodoba się związek Patryka z Grażyną w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz nie przejdzie wobec tego obojętnie i czym prędzej spotka się z Grażyną, aby porozmawiać z nią na temat związku z Patrykiem. A raczej wybić jej go z głowy, gdyż nie spodoba się on ani jemu, ani Wiktorowi. I choć młody Kępski zaakceptował jego związek z młodszą Oliwką, to jednak w przypadku matki będzie zupełnie inaczej. I stąd starszy Kępski postanowi się z nią rozmówić.

Ale nie tylko, gdyż związek Grażyny i Patryka w 3336 odcinku "Barw szczęścia" nie spodoba mu się także w perspektywie osobistych problemów z Oliwką. Szczególnie, że ukochana już nie tylko nie będzie chciała słyszeć o dziecku i powiększeniu ich rodziny, o czym on będzie ogromnie marzył i z tego powodu zacznie już nawet naciskać, ale także już nie będzie mieć dla niego czasu. Jednak nie tylko ona, bo Wiracka, do której będzie uciekał, będzie też teraz coraz bardziej zajęta swoim młodszym kochankiem, przez co i u niej zejdzie już na drugi plan.

Wiracka zostawi Jezierskiego dla Kępskiego w 3336 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy z uwagi na Tomasza w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zdecyduje się zostawić Patryka? Tym bardziej, że przecież wcześniej sama powie Madzi (Natalia Sierzputowska), że relacja z Tomaszem to dla niej już przeszłość i z tego właśnie względu zacznie budować nową u boku Jezierskiego. Czy zatem z niej zrezygnuje, bo Kępskiemu się ona nie spodoba?

Czy jej uczucia do byłego kochanka na nowo odżyją? Tym bardziej, że nie tylko on będzie przeciwny jej związkowi z Patrykiem, ale i Wiktor! Jednak, czy Grażyna mogłaby znów związać się Tomaszem, który w obliczu nowych okoliczności będzie przecież jej pasierbem? A może jej relacja z Jezierskim przetrwa? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

