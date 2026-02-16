Barwy szczęścia, odcinek 3335: Nieproszony gość w domu Pyrków! Tak Lucyna Zwierzchowska wkroczy do ich życia

"Barwy szczęścia" odcinek 3335 - czwartek, 12.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3335 odcinku "Barw szczęścia" w domu Pyrków znów zrobi się gorąco, gdy zjawi się u nich kolejny nieproszony gość! Ale już wcale nie będzie tu chodzić o ojca Emila (Artem Malashchuk), Daniela (Marcin Bikowski), tylko o Lucynę, klientkę zainteresowaną zakupem udziałów Iwony, które wcześniej siostra Huberta wystawi na sprzedaż i to bez jego wiedzy.

Dlatego Pyrka tak mocno się zszokuje, gdy w końcu odkryje to w Internecie i od razu poleci po pomoc prawną w tej sprawie do Natalii (Maria Dejmek), ale prawniczka nie będzie mieć dla niego dobrych wieści. I stąd już w 3335 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się pierwsza zainteresowana!

Lucyna zainteresuje się udziałami Iwony w domu Pyrków w 3335 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Iwona nie będzie mogła dłużej czekać na pieniądze od Huberta, który i tak nie będzie w stanie zapłacić jej całej kwoty - 700 tysięcy, gdyż wraz z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) będzie ich stać na kredyt w wysokości maksymalnej 500 tysięcy, a więc 200 jeszcze będzie brakować. A nie zarobią tego w chwilę.

I z tego względu Pyrka zacznie już nawet myśleć o sprzedaży rodzinnego domu, czego do końca chciał uniknąć. Hubert spotka się z Wilkiem (Adam Szczyszczaj), który będzie chciał odkupić część nieruchomości na Zacisznej, w związku z budową nowej drogi i omówi z nim już nawet szczegóły, ale oferta Iwony i pojawienie się Lucyny w 3335 odcinku "Barw szczęścia" zmieni wszystko...

Zachwycona Zwierzchowska zakupi udziały Pyrki w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowskiej tak spodoba się rodzinny dom Pyrków i to mimo braku ekscytacji pozostałych jego lokatorów, że bez zastanowienia postanowi odkupić udziały Iwony! Lucyna poleci do notariusza, gdzie podpisze umowę, a następnie wróci do domu zszokowanych Pyrków i oznajmi im, że jest gotowa na jak najszybszą przeprowadzkę.

A to w 3336 odcinku "Barw szczęścia" już kompletnie pokrzyżuje sprzedażowe plany Huberta! I choć w tej sytuacji raczej uda mu się utrzymać rodzinny dom, bo Lucyna z pewnością nie zgodzi się go opuścić, skoro dopiero co zakupi udziały Iwony i jeszcze dobrze się do niego nie wprowadzi, to niestety jednak z nieproszoną lokatorką w pakiecie.

