Barwy szczęścia, odcinek 3336: Koniec Natalii i Cezarego! Po aresztowaniu męża postanowi go definitywnie zostawić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Natalia podejmie ostateczną decyzję w sprawie swojego małżeństwa z Cezarym. Zwoleńska podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję o rozwodzie z mężem, którą podejmie, gdy on ucieknie przed nią do Brukseli i nie wróci, a na dodatek utnie z nią kontakt Wszystko przez to, że nie będzie mógł sobie poradzić z tym, że własna żona doniosła na niego Kodurowi (Oskar Stoczyński), dzięki czemu uratowała go przed wcześniejszym zatrzymaniem.

Ale niestety w 3329 odcinku "Barw szczęścia" sprawiedliwość upomni się i o Rawicza, gdy ten w końcu zdecyduje się wrócić do Polski, gotowy do walki o swoja żonę. Tyle tylko, że na jego drodze stanie wówczas policja, która przeszuka i zatrzyma nie tylko jego, ale i jego matkę (Elżbieta Jarosik) w związku ze zleceniem zabójstwa na Andrzeju (Leon Charewicz).

Natalia po aresztowaniu Cezarego zdecyduje się ostatecznie od niego odejść w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3330 odcinku "Barw szczęścia" Natalia stanowczo odmówi składania zeznań przeciwko mężowi, z którym po jego powrocie spędzi naprawdę miły wieczór, to jednak uzna, że już dłużej nie mogą być razem. Tym bardziej, że jego zatrzymanie odbije się i na niej i jej karierze, bo przecież będzie powiązana z Rawiczami, a na dodatek będzie mieć we wszystkim swój udział.

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska odwiedzi swojego męża w areszcie, który po zeznaniach jej i Kodura, a także publikacji Modrzyckiego (Piotr Ligienza) w "Szoku", dalej będzie w nim przebywał. Natalia zakomunikuje Cezaremu, że definitywnie zdecydowała się już od niego odejść, a tym samym podtrzymać swoją wcześniejszą decyzję o ich rozwodzie.

Józefina nie poradzi sobie z rozstaniem Natalii i Cezarego w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Decyzja Natalii w 3336 odcinku "Barw szczęścia" odbije się nie tylko na Cezarym, ale także i Józefinie, która będzie już o krok od kolejnego załamania. Tym bardziej, że po powrocie syna i jego walce o żonę, będzie mieć jeszcze nadzieję, że ich małżeństwo uda się uratować. Ale Zwoleńska nie pozostawi jej już żadnych złudzeń, a Rawiczowa będzie mieć o to żal i do siebie, bo to jej zemsta na Zastoi-Modelskim, kontynuowana przez jej syna do tego wszystkiego doprowadzi.

I stąd w 3336 odcinku "Barw szczęścia" i Józefinie będzie z tym tak ciężko. Do tego stopnia, że potrzebne będzie jej wsparcie ze strony Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), bo sama znów nie da sobie z tym rady...

